Hatalmas roamingdíjat migráltak össze a nyomkövetős orosz sasok

Kifogytak a pénzből azok az orosz tudósok, akik 14 pusztai sast szereltek fel nyomkövető berendezéssel, hogy tanulmányozzák vándorlási szokásaikat. A nyomkövetők sms-üzenetben küldték el a madarak koordinátáit, de közben akkora roamingdíjat halmoztak fel, hogy a tudósoknak végül adományokat kellett kérniük.

A kutatók által követett sasok közül az egyik, amit Minnek neveztek el, annyit repkedett, hogy egymaga felhasználta a teljes költségvetés felét. Min Oroszországból indulva Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Irán és Szaúd-Arábia érintésével Jemenben kötött ki.

De nem is ez volt a probléma, hanem az, hogy a madár egy ideig a mobiltornyok vételkörzetén kívül tartózkodott. A kutatók számoltak ezzel a lehetőséggel, de azzal már nem, hogy a madár fogja magát, és átrepül Iránba. A nyomkövető ott már rá tudott csatlakozni a mobilhálózatra, és onnan küldte el az időközben felgyülemlett hatalmas adatmennyiséget. Csakhogy míg Kazahsztánban, ahonnan a tervek szerint küldenie kellett volna, csak 15 rubelbe (kb. száz forint) kerül egy SMS, Iránban a roamingdíjak miatt már 49 rubelbe (kb. háromszáz forintba) kerül egy Oroszországba hazaküldött SMS.

Három madár, Sarygul, Jeanne és Kenjik Pakisztánba, illetve az utóbbi még Indiába is eljutott.

A keret lemerülése után a kutatók közadakozást indítottak "töltsd fel a sasok mobilját" címen, amivel sikerült is beszedniük százezer rubelt, illetve közben jelentkezett a Megafon orosz mobilszolgáltató is, felajánlva, hogy elengedik a tartozást és ezentúl spéci, olcsóbb tarifát számolnak fel a kutatóknak. (Via BBC)