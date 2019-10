Doppingellenes szervezeteket és sportszövetségeket támadtak a hackerek

Sportszövetségeket és doppingellenes szervezeteket támadtak meg a Strontium és Fancy Bear/APT28 néven ismert csoport hackerei. Az akciókat a Microsoft észlelte, amely a közelgő, 2020-as tokiói Olimpia miatt a honlapján is részletesen beszámolt róluk.

A hackerek tizenhat szervezet ellen indítottak támadásokat szeptember 16-án, néhány nappal azelőtt, hogy a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség súlyos szankciókat helyezett kilátásba Oroszországgal szemben. A Microsoft szerint a támadások többsége sikertelen volt.

A Strontium korábban is hajtott végre hasonló akciókat, 2016-ban és 2018-ban sportszövetségek és doppingellenes szervezetek által tárolt orvosi adatokat és emaileket hoztak nyilvánosságra. Most is hasonló módszereket használtak, mint máskor, amikor kormányzati, katonai, emberi jogi vagy pénzügyi szervezeteket támadtak.

A Microsoft azt javasolja, hogy egyéni szinten is védekezzünk az ilyen akciók ellen: állítsunk be kétfaktoros hitelesítést minden felhasználói fiókunknál, tanuljuk meg, mit tehetünk az adathalászat ellen, és engedélyezzük a gyanús weboldalakról szóló biztonsági értesítéseket.