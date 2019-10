Emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják Aszad két emberét, akik menekültként érkeztek Németországba

Németországban emberiesség elleni bűncselekményekkel vádoltak meg két volt szíriai titkosszolgálati tisztet – közölték szövetségi ügyészek. A Bassár el-Aszad rendszerét támogató Anwar Raslant és Eyad al-Gharibot februárban tartóztatták le a német és a francia rendőrség közös műveletében.

Raslan állítólag egy saját börtönnel rendelkező nyomozócsoportot vezetett (a neve 251-es telep volt) Damaszkusz közelében. Itt a vád szerint kihallgatásokon legalább 4000 embert megkínoztak 2011. április és 2012 között, a foglyokat rudakkal, kábelekkel és ostorokkal verték véresre.

Volt, akit árammal is kínoztak, míg másokat a csuklójuknál fogva a plafonról lógattak le. Többen is meghaltak, Raslant 59 ember meggyilkolásában tartják felelősnek, de a vádak között szerepel súlyos szexuális zaklatás és nemi erőszak is.

Gharib állítólag Raslannak jelentett, tüntetőket tartóztatott le és szállított a 251-es telep börtönébe. A vád szerint 2011 őszén legalább 30 ember elrablásában és kínzásában játszott szerepet.

Bassár el-Aszad szíriai elnök interjút ad 2016. október 6-án. Fotó: Szíriai Arab Hírügynökség/AFP

Raslan és Gharib 2013-ban elhagyta Szíriát, egyikük 2014 júliusán, másikuk 2018 augusztusán lépett Németország területére menekültként. (Guardian)