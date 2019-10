Már egy fehér házi hivatalnok is Trump ellen vallott az alkotmányos vádeljárásban

"Mindez alááshatja az Egyesült Államok nemzetbiztonságát" - értékelte fél mondatban Alexander S. Vindman alezredes a képviselőházi meghallgatására írt nyitóbeszédében (pdf) azt, hogy Donald Trump és szűk környezete két, az elnök politikai céljait szolgáló nyomozás megindításához kötötte Ukrajna segélyezését és az újonnan megválasztott elnök, Volodimir Zelenszkij fehér házi meghívását.

Az országba 1979-ben, 3,5 éves korában a Szovjetunióból menekültként érkezett, ukrán származású Vindman az első fehér házi hivatalnok, aki tanúskodik a képviselőházban Trump ellen megindított alkotmányos vádeljárásban. Az Irakban egy robbantásban megsebesült és kitüntetett veterán fültanúja is volt Trump és Zelenszkij július 25-i telefonbeszélgetésének.

Vindman nem kispályás figura az amerikai nemzetbiztonságban. Származása és nyelvtudása miatt katonai szolgálata után az amerikaiak kijevi és moszkvai nagykövetségén is szolgált, majd az egyesült vezérkar oroszspecialistájaként ő fogalmazta meg az Egyesült Államok alapstratégiáját Oroszországgal szemben. 2018 óta állt a Fehér Ház alkalmazásában, a Nemzetbiztonsági Tanács tagjaként szolgált.

"Hazafi vagyok, szent kötelességem és tisztességem a MI hazánk érdekeinek védelme és szolgálata, függetlenül pártoktól és politikától" - írta nyitóbeszédében, amit mai meghallgatása elején fog felismerni, és amit a New York Times előre megszerzett. Ebben először is tisztázza, hogy "nem én vagyok a whistleblower*". Mint írta, neki katonaként a parancsnoki láncot szentnek tartja, ezért ő a feletteseinek jelentette az esetet.

Alexandria Ocasio-Cortez demokrata képviselő útban a képviselőház lehallgatásbiztos pincehelyiségébe, ahol eddig az alkotmányos vádeljárás meghallgatásai titokban folytak. A képviselőház még a héten megszavazhatja, hogy mostantól nyilvános meghallgatásokkal folytatódjon a Donald Trump elleni vádeljárás. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Nyitóbeszédéből kiderül, hogy ő maga két alkalommal is a Nemzetbiztonsági Tanács vezető jogászához, John A. Eisenberghez fordult amiatt, amit munkája során Ukrajnával kapcsolatban hallott. Első alkalommal idén július 10-én, Olekszandr Danyiljuk, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárának washingtoni látogatása után. Danyiljuk ekkor John Bolton nemzetbiztonsági főtanácsadóval, Rick Perry energetikai miniszterrel és Gordon Sondlanddel, az Egyesült Államok EU-nagykövetével egyeztetett. Amikor Danyiljuk Zelenszkij elnök fehér házi meghívására terelte a szót, Sondland arról kezdett beszélni, hogy ehhez ukrajnának konkrét ügyekben kell büntetőeljárást indítania: a 2016-os amerikai elnökválasztásba történt beavatkozás, illetve a Burisma holding, vagyis Joe Biden egykori alelnök, demokrata elnökjelölt-jelölt és fia, Hunter ügyében.

Vindman ezt több szempontból is aggályosnak tartotta. Egyrészt azért, mert úgy vélte, hogy a 2016-os választás ügyében indított nyomozás célja csak az ügyben folytatott amerikai vizsgálatok eredményének megkérdőjelezése. Másrészt azért, mert úgy érezte, hogy ezzel azt a kétpárti támogatást kockáztatják, amit Ukrajna ezidáig élvezett az USA-ban. Ez utóbbit meg azért tartja különösen aggályosnak, mert Oroszország 2008 óta folytatott agresszív külpolitikája miatt szerinte az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdeke az Oroszországgal határos, így egy esetleges orosz agresszió feltartóztatásában kulcsfontosságú Ukrajna támogatása.

Másodjára Trump és Zelenszkij július 25-i telefonbeszélgetése után beszélt Eisenberggel. "Aggasztott a telefonbeszélgetés. Nem gondoltam, hogy helyes volt azt kérni, hogy egy idegen kormány amerikai állampolgárok ellen nyomozzon, és aggasztott, hogy ennek milyen hatása lehet az amerikai kormány Ukrajnának nyújtott támogatására" - írta.

Vindman nyitóbeszédében több korábbi tanúvallomás részleteit is megerősítette. A július 10-i megbeszélésről korábban már Fiona Hill, Trump időközben már lemondott oroszügyi főtanácsadója is vallott, ráadásul azután a találkozó után Hill is beszélt Eisenberggel, a Nemzetbiztonsági Tanács főjogászával.

Az elmúlt hetek zárt ajtós meghallgatásai után a demokraták úgy érzik, elég muníciójuk gyűlt össze. És mert a Fehér Ház közben folyamatosan azzal fenyegetőzik, hogy megakadályozná a beidézett tanúkat abban, hogy el is menjenek a meghallgatásra, hétfőn úgy döntöttek, hogy megteszik a következő lépést a vádeljárásban: Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata elnöke bejelentette, hogy már csütörtökön megszavazhatja a képviselőház a nyílt eljárás megindítását. Amennyiben a képviselőház áldását adja erre - erre minden esély megvan, mert ehhez elég a képviselők abszolút többségének a támogatása, és a demokraták többségben vannak a képviselőházban -, akkor a vádeljárás már nyílt bizottsági meghallgatásokkal folytatódhat, melyeket az amerikai televíziók minden bizonnyal élőben közvetítenek majd, még nagyobb nyomást helyezve Trumpra.

*Whistleblower - Erre az egyszerű angol kifejezésre a mai napig nincs értelmes, közkeletű kifejezés a magyar nyelvben, csak olyan hajuknál előrángatott bénaságok, mint a közérdekű be/feljelentő. De talán megegyezhetünk benne, hogy valójában mindannyian értjük, így a jövőben így használnám.