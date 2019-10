Szijjártó: Mostanra sikerült elérni, hogy az Oroszországgal kiépített együttműködés hozzájáruljon a növekedési pálya fenntartásához

Magyarország és Oroszország között átláthatóan, a magyar gazdaság és a belföldi vállalatok érdekeinek megfelelően fejlődnek a gazdasági kapcsolatok – közöltea külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten sajtótájékoztatón.

Szijjártó Péter elmondta, hogy Európa és Oroszország kapcsolatát csak a nyilvánosság előtt uralják viták, a háttérben a nyugati államok szoros együttműködést alakítottak ki Moszkvával. Oroszország 10 legnagyobb kereskedelmi partnerének többsége EU- vagy NATO-tag, 2017-hez képest például a holland-orosz kereskedelmi forgalom 23 százalékkal, a francia-orosz 40 százalékkal, a német-orosz 56 százalékkal bővült. A kis országok eközben a Moszkvát sújtó büntetőintézkedések veszteseivé váltak – mondta.

Szerinte Magyarország 8 milliárd dollár kiviteli lehetőségtől esett el, de mostanra sikerült elérni, hogy az Oroszországgal kiépített együttműködés hozzájáruljon a növekedési pálya fenntartásához. Szijjártó bejelentette: Magyarország érdekelt abban, hogy újra bekapcsolódhasson a világűr békés használatába, ezért űrkutatási projekteket érintő államközi együttműködést készít elő Oroszországgal. Szerinte a már elkezdett két projekthez jelentős magyar műszaki tartalom kapcsolódik. A résztvevő magyar cégeket és egyetemeket a Külgazdasági és Külügyminisztérium 570 millió forinttal támogatja.

Elismerően szólt a vállalati befektetésekről és együttműködésekről, amik közül kiemelte a belföldi vasúti járműgyártás történetében rekordértékű, több mint 1 milliárd dolláros megbízást, amit egy magyar-orosz konzorcium nyert 1300 vasúti kocsi gyártására. (A Direkt36 írt arról, hogy egyre kedvezőbb az oroszoknak a kormány által támogatott egyiptomi gigaüzlet, amiből egy magyar céget fúrtak ki.)

Szijjártó említette a Richter gyógyszergyártót is, ami új üzemet épít évi 80 millió doboz gyógyszer előállítására, így évi 2 milliárd tablettát állíthat elő Oroszországban. Az orvosi műszereket gyártó Sanatmetal működési és kereskedelmi engedély birtokában 4 millió eurós beruházással hozott létre üzemet, a szintén magyar Agrofin pedig 13 millió euróból takarmánygyártó üzemet épített, és az orosz piac egyik legnagyobb takarmányforgalmazója lett – sorolta Szijjártó.

Magyar-orosz vegyesvállalati keretek között Moszkva mellett 2020 elejére évi 4800 tonnás kapacitású húsüzem készül el, és szintén vegyesvállalati beruházással, 34 millió euróból épül föl egy tejüzem jövőre az orosz főváros közelében – mondta.

Azt mondta, Magyarország a 4. legnagyobb vetőmag-beszállító az orosz piacon, ahol 60 termelő 73 millió euróért értékesíthetett. Szólt arról is, hogy sikerrel zárultak a hajóipari tárgyalások, a Mahart szárnyashajóit orosz cégek újítják fel.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hivatalában fogadja Veronika Szkvorcova orosz egészségügyi minisztert 2019. október 29-én. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Az orosz egészségügyi miniszter a sajtótájékoztatón Moszkva kiemelt közép-európai partnerének nevezte Magyarországot. Veronyika Szkvorcova elmondta, hogy az orosz-magyar külkereskedelem az utóbbi közel 2 év 30 százalékos bővülése után elérte a 7 milliárd dollárt, és jelentősen bővülést értek el a beruházások is.

Központi kérdésnek nevezte az energetikát, azon belül is az atomenergiát és a paksi beruházást. Jelezte, hogy a kormányközi egyeztetések kiterjednek a szociális kérdésekre is, így a felek szerződést kötnek egyebek között a másik országban dolgozó állampolgáraik ellátásáról. Veronyika Szkvorcova szerint a magyar-orosz együttműködésnek még számos kihívásra kell megoldást találnia, ezért továbbra is kiterjedt és fejlődő kapcsolatra számít a két ország között. (MTI)