Thaiföld turistaközpontot csinál a barlangból, ahol tavaly 12 gyerek rekedt a monszun miatt

November 1-jén megnyílik a látogatók előtt az észak-thaiföldi Tham Luang-barlangrendszer, ahonnan tavaly nyáron kimentették a monszun okozta hirtelen áradások miatt bent rekedt focista gyerekeket, jelentette be szerdán a Thaiföld természeti erőforrásokért és környezetügyért felelős minisztériuma.

A minisztérium a nemzeti parkokkal, vadvilággal és növényvédelemmel foglalkozó részlege szerint az elmúlt több mint egy évben a lezárt barlangból eltávolították az összes mentőfelszerelést és a Tham Luang nemzeti park területén is átalakításokat végeztek. A mentőakciónak egy múzeum is emléket állít, a barlang bejáratánál pedig bronzszobrot állítottak a 38 éves Szaman Kunannak, a thai haditengerészet volt búvárjának, aki életét vesztette a veszélyes mentési művelet során. A turisták reggel 9 órától délután 16 óra 30 percig járhatják be a barlangot.

A thaiföldi ifjúsági focicsapat 12 tagja és edzőjük 2018. június 23-án látogatott el a Bangkoktól 1000 kilométerre fekvő Tham Luang-Khun Nam Nang Non-barlangba. A hirtelen áradás miatt azonban több mint két hétre csapdába estek a barlang egy száraz pontján. Kiszabadításukra nemzetközi mentőexpedíciót szerveztek tapasztalt barlangi búvárok. A mentőalakulatoknak végül július 10-ig sikerült mindenkit a felszínre hozniuk. (Hszinhua/MTI)