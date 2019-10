Putyin szövetségeséhez köthető oldalakat függesztett fel a Facebook Afrikában

Felfüggesztett három orosz hátterű oldalt a Facebook. Ezt szerdán jelentette be Nathaniel Gleicher, a Facebook közösségi portál kiberbiztonságért felelős vezetője.

A cég szerint ezek az oldalak nyolc afrikai ország belpolitikájába kívántak beavatkozni. Líbia, Szudán, Elefántcsontpart, Kamerun, a Közép-afrikai Köztársaság, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Mozambik és Madagaszkár népeit vették célba, több mint 200 hamis fiók létrehozásával csaknem kétmilliónyi követőre tettek szert. A Facebook közlése szerint az oldalak Vlagyimir Putyin szövetségeséhez, Jevgenyij Prigozsinhoz köthetők.

Prigozsin az az üzletember, akit az Egyesült Államokban vád alá helyeztek, mert szentpétervári székhelyű Internet Kutató Ügynökség (Internet Research Agency, IRA) nevű cége, úgynevezett "trollgyára" révén 2016-ban - szintén hamis profilok létrehozásával - megpróbált beavatkozni az amerikai választási folyamatba. Gleicher újságíróknak nyilatkozva kifejtette: néhány afrikai országban az orosz fiókok helyi emberekkel dolgoztak, éppen annak érdekében, hogy még jobban álcázhassák magukat. Ezek a helyi lakosok - Gleicher szerint - tisztában voltak a működtetők valódi kilétével. A helyi személyek és szervezetek azonosításától azonban a biztonsági vezető elzárkózott.

A New York Times idézte a Facebookkal az oldalak hatástalanításában együttműködő kaliforniai Stanford Egyetem Internet Observatory központját, amelynek jelentése szerint az afrikai portálok működtetésben résztvevő egyik Prigozsin-vállalkozás a Wagner Csoport. Ez a szervezet - a stanfordi kutatók szerint - több katonai vállalkozásban is részt vett, mégpedig több afrikai országban. A Wagner Csoport zsoldos katonáinak akcióiról korábban az amerikai sajtó - nevezetesen a Daily Beast című portál - már beszámolt. Az orosz hatóságok mindig cáfolták, hogy a Wagner Csoport Moszkva utasítására tevékenykedne afrikai országokban.

A The New York Times elemzése szerint az afrikai országokban létrehozott oldalak az orosz politikát népszerűsítették, és bírálták Párizs és Washington Afrika-politikáját. Erőfeszítéseik sokkal erőteljesebbek voltak, mint 2016-ban az Egyesült Államokban. Míg például 2016-ban az IRA havonta átlagosan 2442 alkalommal helyezett el az amerikai belpolitikát befolyásolni szándékozó bejegyzéseket a Facebookon, Észak- és Közép-Afrikában egyedül októberben 8900 bejegyzést jelentetett meg.

A Stanford kutatói szerint Oroszország változatlanul agresszív dezinformációs módszerekkel él az internetes térben. Afrikai tevékenységét azonban az amerikainál vagy európainál jóval kevesebb figyelem övezi, jóllehet, Moszkva folyamatosan próbálja kiterjeszteni befolyását a kontinensen, és már építi afrikai politikai struktúráit.

Alex Stamos, a Stanford Internet Observatory igazgatója - aki egyébként korábban a Facebooknál dolgozott - a New York Times munkatársának úgy vélekedett: érdemes figyelni az oroszok afrikai kampányát az interneten, mert várhatóan ugyanilyen, vagy nagyon hasonló módszerekkel élnek majd a jövő évi amerikai választások idején is. Vagyis helyi emberek segítségével létrehozott - és nem is hamis - profilok révén terjesztik majd politikai üzeneteiket. (MTI, AFP)