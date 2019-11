Rudy Giuliani, miután Trump kiberbiztonsági tanácsadója lett, kizárta magát a saját telefonjából

"Ez őrület" - reagált Michael Anaya, az FBI kiberosztagának volt vezetője a hírre, hogy Rudy Giuliani, Donald Trump bizalmasa 2017 februárjában, alig egy hónappal azután, hogy az elnök kiberbiztonsági tanácsadóvá nevezte ki, besétált egy San Franciscó-i Apple-szaküzletbe, majd átadta telefonját az ott dolgozó szakiknak, hogy ugyan oldják már fel. Ugyanis sikerült kizárnia magát saját telefonjából.

Magánemberek esetén ilyenkor teljesen normális reakció, hogy egy szaküzletben kérnek segítséget. De Giuliani nem hétköznapi figura, az elnök közeli munkatársaként telefonja tele kell legyen bizalmas információkkal, vagyis elég nagy óvatlanság volt a részéről, hogy gyakorlatilag vadidegenekre bízta a készülékét. Olyan vadidegenekre, akiket a nemzetbiztonság nem világított át, így azt kockáztatta, hogy érzékeny információk kerülhetnek illetéktelenek kezébe.

Anaya szerint ilyen esetekben abban bízunk, hogy a bolt számunkra vadidegen munkatársa majd lesz olyan jófej, hogy ne nézzen bele a készülék adataiba. Ez még hétköznapi esetben is komoly bizalmat feltételez, de Giuliani, mint már említettük, nem hétköznapi ember, hanem éppen Donald Trump kiberbiztonsági főtanácsadója volt. Mondjuk szakértelmét jelzi, mint azt a San Franciscó-i szaküzlet egyik korabeli minkatársa az NBC-nek meg is jegyezte, hogy "még a saját telefonja bebiztosításának alapjait se volt képes elsajátítani".

Giuliani poénkodva próbálta elütni az NBC értesüléseit. "Hello, @NBCNews, amikor utoljára csekkoltam, tavaly az FBI is az Apple-től kért segítséget egy Iphone feloldásához" - írta, a San Bernardinói merénylőtől lefoglalt, titkosított készülék feloldásának nehézségeire utalva. A kiberbiztonsági szakértők ugyanakkor megjegyzik, hogy Giulianinak - és általában a Fehér Ház alkalmazottainak - talán mégsem vadidegenektől kéne segítséget kérniük, a szaküzlet helyett a Fehér Ház technikusaihoz kellett volna fordulnia Giulianinak, hogy biztosan ne kerülhessenek illetéktelenek kezébe érzékeny információk. (via NBC)