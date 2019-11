Világrekord: a Puskás Stadion minden székéből látni lehet a pályát

Rendkívüli módon elkeserítette az a pletyka a Puskás Stadion tervezőjét, hogy vannak székek, ahonnan nem látni a pályát. Skardelli György a Sport TV Mai helyzet című műsorában leszögezte:

"a mi stadionunk olyan, hogy minden áldott székből, mind a hatvanhétezer-kétszáztizenöt székből a teljes küzdőteret lehet látni, és olyan feltételek mellett lehet látni, ahogyan azt az UEFA és a FIFA előírja számunkra."

Hozzátette: "emellett vannak más előírások is ezektől a nemzetközi szervezetektől, amik a biztonságot szolgálják. Például az, hogy a huszonöt foknál meredekebb lelátón minden sorba be kell tennünk korlátot, a különböző arénatöltőkbe, lépcsőkhöz mindenhova be kell tenni korlátot, mert tömeges érkezés és távozás van, és a biztonság mindent megelőz. Nyilvánvaló, hogy ezek a korlátok belelóghatnak bizonyos látószögekbe, ez kivédhetetlen.

A világon nincs olyan stadion ebben a méretben és ezzel a felszereltségi fokozattal, ahol ez nem jelentkezik, de erre azt mondani, hogy nem lehet látni a küzdőteret, ez nagyon bántó, és nagyon félreértelmezett, mondhatnám azt is, hogy egy picit rosszindulatú is."



Skardelli kérdésre válaszolva kijelentette, hogy nincs kedvenc részlete, számára az egész épület kedves, minden részlete kedvence. Hat éve kel és fekszik a stadionnal, a két és fél éve tartó építkezés minden napján ott volt. Azért drukkol, hogy szeressék az emberek az épületet, legalább annyira, mint a régit. (24.hu)