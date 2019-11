Megtámadták Hongkongban a kínai Hszinhua hírügynökség szerkesztőségét

Támadás érte a Hszinhua állami hírügynökség hongkong kirendeltségét szombaton, és a rendőrségnek könnygázzal kellett oszlatnia a tilatkozókat a kínai szerkesztőségben. A támadók betörtek az épületben, tűzet gyújtottak, és vörös festékkel leöntötték az épületet.

A hongkongi tüntetők hónapok óta ostromolnak különböző olyan célpontokat a városban, amelyek kínai felügyelet vagy irányítás alatt állnak, de érdekes módon ez az első alkalom, hogy a Hszinhuát támadás érte.

A tüntetők ezúttal is a Viktória téren gyülekeztek, ahol a rendőrök oszlatták a több ezresre duzzadt tömeget. Végül a többségükbe maszkot viselő demonstrálók kisebb, néhány száz fős csapatokban folytatták a tilatkozást, ezek közül egy a hírügynökség épületét vette célba, és támadta meg. Személyi sérülésről nem érkezett hír.

A hongkongi rendőrség arról számolt be, hogy boltokat és üzlethelyiségeket is ért támadás, és több csoport szegecsekkel és szögekkel szórt fel forgalmas útszakaszokat, ami miatt lezárásokra és terelésekre is szükség volt.

Hongkongban ötödik hónapja tartanak és gyakorlatilag folyamatosnak mondhatóak a tüntetések. A tiltakozáshullámot az indította útjára, hogy Carrie Lam kormányzó benyújtotta a törvényhozásnak, amely alapján Hongkong Kínának is kiadhatott volna ott körözött embereket. Ez komoly aggodalmakat szült, mivel a helyiek attól tartanak, hogy a törvény így a politikai elnyomás eszköze lesz.

De hiába vonta vissza azóta a tervezetett a kormányzó, a tüntetések eszkalálódtak és átcsaptak egy általános Kína-ellenes demonstrációsorozatba. Nagyjából 3000 embert vettek őrizetbe az elmúlt hónapokban.

Hongkong 1997 óta tartozik újra Kínához, de különleges városállami státuszának köszönhetően autonóm jogosultságokat élvez, viszont Peking az elmúlt években egyre több ügyben próbálja korlátozni Hongkong jogait és politikai mozgásterét.

Az események hatására Hongkong tíz év után először, az idei év harmadik negyedévében, recesszióba süllyedt. (Guardian)