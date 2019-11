Egyenlő meccsprémiumot harcolt ki az ausztrál női fociválogatott

Az ausztrál női és férfi fociválogatott, illetve a labdarúgó-szövetség megállapodott abban, hogy

a jövőben a női játékosoknak is ugyanannyi meccsenkénti pénz járjon, mint a férfiaknak, és ők is ugyanolyan arányban részesüljenek a reklámbevételekből, mint a férfiak. Ez a 40 százalék azonban így is nagyobb összeget jelent a férfiak esetében, hiszen annak ellenére nagyobb a meccseik nézettsége és reklámértéke, hogy a férfi válogatott 41. a világranglistán, a női pedig nyolcadik. A megállapodást várhatóan szerda reggel jelentik be hivatalosan.

Az ausztrál női válogatott az idei, franciaországi VB-n Fotó: VALERY HACHE/AFP

A Matildasnak nevezett ausztrál női csapat idén azért is kampányt indított, hogy a nők ugyanakkora díjazást kaphassanak a világbajnokságon, mint a férfiak. Az amerikai női válogatott ugyanis négymillió eurót kapott, amiért megnyerte a franciaországi VB-t, miközben a 2018-ban győztes francia férfi csapat tagjainak 38 millió járt. (MTI, Telegraph)