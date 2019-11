Karácsony Gergely: Az ellenzékből köztársaságpárti többség lett

Kedden délelőtt megkezdődött a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülése, amit Karácsony Gergely főpolgármester nyitott meg. Azt mondta, „Budapest nem enged a jogaiból, nem engedi gyöngíteni vagy szűkíteni az autonómiáját, sőt visszakövetel abból, amit az elmúlt évtizedekben elvettek tőle”.

„Senki sem dönthet Budapestről a budapestiek nélkül, senki sem veheti el Budapest jövőjét, a fáit, a levegőt, a szó szoros és átvitt értelmében sem.” Karácsony azt mondta, a választások idején olyat tett, „ami nem nagyon szokás”, programmal állt elő, „ami civilek és pártok együttműködésével készült. És most is szokatlan dologra készülök, azt fogjuk tenni, amit ígértünk”.

Karácsony Gergely az alakuló ülésen Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

„Erre a közgyűlési többségre eddig úgy hivatkoztunk, hogy az ellenzéki pártok szövetsége. De ők ma megszűntek ellenzékinek lenni, ők alkotják a köztársaságpárti többséget, és közösen vállaljuk az ezzel járó felelősséget is. Minden erőmmel azon leszek, hogy a köztársaságpárti egységet egyben tartsam, és a köztük levő együttműködést erősítsem.” Karácsony azt mondta, nem ígérheti, hogy nem fognak hibázni, érdekeket sérteni, vagy hogy ne lennének majd vitatható döntéseik. „Csak azt kérem, hogy mindig őszintén beszéljünk.” Ezek után felsorolta azokat az alapértékeket, amelyekhez „foggal-körömmel ragaszkodni” fog, és amit Budapest alkotmánytervezetébe is belefoglaltak.



Ezek közt szerepelt például, hogy a lakhatást alapvető jognak tekintik, hogy részt kell venni a klímaváltozás elleni küzdelemben, vagy hogy minden jelentős döntés előtt ki kell kérni a budapestiek véleményét.

„Budapest nem az egyik vagy a másik oldalé, hanem mindenkié, bal- és jobboldali polgároké.”

A közgyűlés számos ügyben dönthet az első ülésén, így a Római-partra vonatkozó változtatási tilalomról, a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács felállításáról és a klímavészhelyzet kihirdetéséről, és persze az alpolgármesterek személyéről is, akik közül még csak a momentumos Kerpel-Fronius Gábor ismert. A legfontosabbak most a kiemelt beruházások kérdései, amikről Karácsony szerdán a kormányülésen is egyeztethet.