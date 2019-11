Horváth Csaba: A zuglói parkolási szerződés erkölcsileg aggályos, de szakmailag jó

Kedden megírtuk, hogy Zugló a november 7-ei testületi ülésen a frissen megválasztott polgármester, Horváth Csaba előterjesztése nyomán új parkolási üzletre készül. (A tendert még az előző, Horváth előtti ciklusban írták ki). 76 automatát vásárolnak, és négy évre szerződést kötnek Kupper András cégével. Azzal a Kupper Andrással, akit pont egy zuglói ügy kapcsán több tízezer rendbeli parkolási csalás miatt korábban elítélt a bíróság, cége engedély nélkül szedett parkolási díjat az Állatkerti úton. Kupper évtizedek óta a budapesti parkolás legnagyobb ásza. Övé volt a hírhedt Centrum parkolási birodalom, cégei vezetői, 23 személy, jelenleg is a vádlottak padján ül parkolási csalás vádjával.



Horváth Csaba szerdán délben a zuglói hivatalban sajtótájékoztatót tartott az ügyben, ahol lényegében azt mondta, hogy valóban erkölcsileg aggályos Kupperékkal üzletet kötni, de Kupper csak kisebbségi tulajdonos, és maga a megállapodás tartalma jó Zuglónak és egyébként is kényszerpályán vannak, ez a közbeszerzés lényegében lezárult. A fizetős parkolási terület bővítése lakossági igény.



„Valaki javasolná-e azt, hogy az önkormányzat azért ne kössön meg egy megállapodást, mert hogy jogos erkölcsi aggályok akár lehetnek, de a mi ügyünkben a legolcsóbb és legjobb ajánlatot tette. Lehet ezt morális kérdésként kezelni, de az önkormányzatnak ez kőkemény gazdasági, illetve ügyfél érdeke van, hogy minél előbb teljesítsen és szolgáltasson.”

Felmerült, hogy a lényegében lezárult közbeszerzést a testület akár le is szavazhatná, illetve ő, mint polgármester vétózhatna. Majd kiírhatnának új közbeszerzést, amire a polgármester egy költői kérdéssel reflektált:



„Ha most megismételnénk a közbeszerzést, akkor előfordulhat, hogy csak ennél drágább ajánlatokat kapnak. Ki viseli ennek a jogi és pénzügyi következményeit? Mit fog erre mondani a zuglói polgár?”



A kérdésre azért nehéz válaszolni, mert a tenderen egyetlen résztvevő indulhatott el, Kupper cége, így nem lehet tudni, hogy létezik-e a piacon olcsóbb ajánlat. Annyit viszont tudunk, hogy, amikor legutóbb vásárolt Zugló ugyanilyen gépeket, ugyanettől a cégtől, akkor volt olcsóbb ajánlat, de máig érthetetlen okból azt a céget kizárták a közbeszerzésből.



Horváth Csaba mögött a többi ellenzéki párt is felsorakozott az erkölcsileg aggályos, de általuk üzletileg jónak tartott döntés mellett. A Momentumos képviselő, Rózsa András meggyőződése, hogy „ez (a szerződés) jelenleg a zuglói polgárok érdekét szolgálja. Van itt egy kellemetlen része ennek a történetnek, ez a C-Ware kft. kisebbségi tulajdonosa. Egyelőre még vizsgáljuk, hogy ezzel kapcsolatban milyen lehetőségek vannak.”

Ha az erkölcsi aggályokat lesöpörjük, akkor is felmerül, hogy valóban jó szakmai és gazdasági döntésre készül a friss zuglói vezetés?



Ennek ellentmond az éppen kormányülésről távozó Karácsony Gergely volt zuglói polgármester reggeli nyilatkozata, amiben úgy fogalmaz, hogy anno, amikor Kupper cégétől először automatákat vettek, akkor rossz döntés született, rossz szerződést kötöttek, a mostani pedig annak a rossz döntésnek az elkerülhetetlen következménye:

Ebből egyáltalán nem úgy tűnik, hogy kizárólag erkölcsi aggályok lennének az újabb parkolási szerződéssel. Inkább az látszik, hogy az eleve rossz zuglói parkolási rendszert most tovább bővítik. Karácsony kérdésünkre azt is felvetette, hogy át kell majd gondolni, hogy egyáltalán szükség van-e automatákra a jövőben, amiknek a felállítására jelenleg rendelet kötelezi az önkormányzatokat. Horváth Csabának a sajtótájékoztatón felvetettük azt a problémát is, hogy most olyan órákat telepítenek, amiken komikus módon nem lehet kártyával fizetni. Egy ilyen gép 10-20 évig üzemelhet, tehát az elkövetkező évtizedekben Zuglóban nem lehet majd bankkártyával fizetni a parkolásért.

Arra is felhívtuk a figyelmet, hogy Kupper András lehet, hogy csak kisebbségi tulajdonos a tendergyőztes cégben, de ez ne tévesszen meg senkit, mert a C-Ware székhelye megegyezik a Centrum székhelyével, aminek szintén Kupper a tulajdonosa, és az alapító okiratból az is kiderül, hogy ezt a vállalatot maga Kupper alapította. Végül az is felmerült, hogy az egész automatavásárlásra egy rossz főváros rendelet kötelezi az önkormányzatokat, amiben az áll, hogy a fizetős övezetekben bizonyos távolságokban kötelező automatát telepíteni. A szabályon az ellenzéki közgyűlés pillanatok alatt módosíthatna, és akkor az egész tenderre nem volna szükség.