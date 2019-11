Zugló most azoktól vesz egy rakás parkolóautomatát, akiket korábban több tízezer rendbeli parkolási csalásért elítéltek

A frissen megválasztott polgármester, Horváth Csaba javaslatára Zugló nyélbe üthet egy újabb négy évre szóló parkolási üzletet Kupper András cégével. Azzal a Kupper Andrással, akit pont egy zuglói ügy kapcsán nyolcvanezer rendbeli csalás miatt korábban elítélt a bíróság. Cége engedély nélkül szedett parkolási díjat az Állatkerti úton. Kupper a kezdetektől fogva a budapesti parkolás legnagyobb ásza. Övé volt a hírhedt Centrum parkolási birodalom, cégeinek vezetői, 23 személy, jelenleg is a vádlottak padján ül csalás vádjával. Ő a főszereplője a sötét parkolási ügyekről szóló filmünknek.



Balról jobbra: Gajda Péter kispesti polgármester, Molnár Zsolt budapesi MSZP-elnök és Horváth Csaba zuglói jelölt. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

„42/ A "Parkoló automaták beszerzése és üzembe helyezése, továbbá parkoló automaták műszaki jellegű üzemeltetése (karbantartása) Budapest XIV. kerület Zugló közigazgatási területén" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása. Előterjesztő: Horváth Csaba polgármester”

A XIV. kerületi testület november 7-én szentesítheti az újabb parkolási bizniszt, ami 76 darab új parkolóóráról, azok telepítéséről és karbantartásáról szól. Az automaták darabja több, mint 2 millió forintba kerül, amiket Kupper cége a C-Ware Kft. szállít, telepít és helyez üzembe, majd darabját havi 40 ezer forintért négy éven át karbantart. Más cég el sem indulhatott a közbeszerzésen.

A rendszer rákfenéje



Csak pár napja írtunk cikket 8 jótanács kezdő polgármestereknek, ha nem szeretnék, hogy a maffia kipakolja a kasszát címmel arról, hogy ha a kerületek szeretnék megtartani az egyik legfontosabb bevételüket, a parkolási pénzeket, akkor semmiképpen ne vásároljanak új automatákat. Meg is írtuk, hogy miért ne: „Az önkormányzatok ne vásároljanak és ne telepítsenek egyetlen darab új parkolóautomatát sem! Ezek haszontalan, elavult páncélszekrények. Az autósok 75-80 százaléka már egyáltalán nem használja őket. Rohamosan nő azoknak az aránya, akik nem érmével fizetnek, hanem más elektronikus eszközökkel. Az automata a parkolási biznisz egyik rákfenéje, ami értelmetlenül az egekbe repíti a költségeket. Önmagában a szerkezetek is darabonként több millió forintba kerülnek, de ennél is drágább, hogy az utcákon autóval grasszáló stábnak folyamatosan üríteni kell őket, a beléjük dobált egyre soványabb összeget szállítani, majd egy erre kialakított helyiségben számolni és őrizni kell, utána újra szállítani. A kerületenként több száz parkolóórát pucolni, szalagozni, szervizelni, cserélni kell. A beszerzése és fenntartása, a köré fújt feladatlufi felemészti a bevételek javát. Összességében: pazarló, felesleges, csúnya, útban van. ”

Kupper parkolóórája az Állatkerti úton

A budapesti automaták jelentős részének működése átláthatatlan, és az általuk kiadott parkolójegyek szabályozatlanok. Fenti cikkünkben kifejtettük, hogy a technológiát a jövőben acéldobozok helyett egyre inkább a kártyás fizetés irányába kellene terelni. Ez volna a legolcsóbb, és legátláthatóbb megoldás. Ezek után talán nem nehéz kitalálni, hogy mivel nem lehet fizetni zugló zsírúj automatáin.



Persze, hogy bankkártyával.

A felesleges acéldobozok helyett jelenleg elég volna egyszerű információs táblákat kihelyezni, amin a tarifák és az elektronikus fizetési lehetőségek szerepelnek, ahogy az például a Józsefvárosban már több helyen is látható. Ezek fillérekbe kerülnek, és karbantartani sem kell őket. Az autósok egyre inkább mobiltelefonnal fizetnek, és nem érmével. Van olyan kerület, ahol ez az arány mára eléri a 80%-ot. Tény, hogy ehhez azon a rossz rendeleten, ami most a kerületeket automaták telepítésére kötelezi változtatni kell. Horváth Csabának és szövetségeseinek többsége van a közgyűlésben, tehát a lehetőség adott volna a gyors módosításra, ami után az új zuglói parkolási üzletet akár le is lehetne fújni.



Aranyáron a festék

Kupper András Szíjjártó Péter társaságában Kínában üzletel.

Kupperék nem most teszik be a lábukat Zuglóba. Már 2017-ben 207 automatát telepítettek a kerületbe. Ezeknek a szerkezeteknek a havi üzemeltetése jelenleg darabonként, havonta nettó 69 ezer forintba kerül. Különös módon a most beszerzendő automaták karbantartási díja már csak 40 ezer forint lesz havonta, tehát Kupperék uszkve 40%-al levitték az árat valamiért. Ami azt jelenti, hogy lesz a kerületben 207 darab Strada típusú automata, amit a C-Ware Kft. majd harmincezer forinttal drágábban üzemeltet, és lesz 76 tökugyanolyan, amit jóval olcsóbban.

Csak össze ne keverjék őket!

Ezt az előterjesztésben azzal magyarázzák, hogy az új automaták körül az alábbi feladatokat nem kell elvégezniük Kupperéknek.

„A nettó üzemeltetési díj 40 000 HUF/hó/automata, ami kevesebb a két évvel ezelőtt ajánlott karbantartási díjnál. Ennek az az oka, hogy az ellátandó feladatok közül kivételre került minden olyan feladat, amit nem kizárólag csak a parkoló automaták szállítója tud elvégezni. (pl. parkolóhelyek felfestése, és a szerződés időtartama alatt szükség szerinti újrafestése, forgalomtechnikához tartozó közlekedési táblák biztosítása, kihelyezése, szükség szerinti folyamatos pótlása, parkolóhelyek takarítása, automaták környezetének téli síkosság mentesítése).”

Úgy tűnik, hogy a festékcsíkok és a táblák kihelyezése parkolóautomatánként havi 29 ezer forintjába került a zuglóiaknak. Vagy nagyon drága a festék vagy baromi gyorsan kopik. Várnai László a CiviZugló Egyesület képviselője már korábban felvetette, hogy ha már automatákat vesznek a Centrum utódcégétől, akkor legalább egységesítsék a karbantartási költségeket, és minden automatára csak az alacsonyabb díjat fizessék. Süket fülekre talált.

Korábban Karácsony Gergely is nagyon fázott ettől az üzlettől. Még az ő polgármestersége idején dőlt el, hogy Zuglóban kibővítik a fizetős övezetet. Erre azért volt szükség mert a fizetős területekről egy rakás autós áttelepült az ingyenes övezetekbe, ahol így élhetetlenné váltak az utcák. Már 2019 tavasszal, amikor az önkormányzati kampány javában zajlott, a zuglói testület elé került a beruházás ügye, de akkor áttolták a döntést a választások utánra. Ugyan december 31-ig lenne idő az üzlet átgondolásra, Hotváth Csaba már most csütörtökön lezárná a közbeszerzést.