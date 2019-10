8 jótanács kezdő polgármestereknek, ha nem szeretnék, hogy a maffia kipakolja a kasszát

Az önkormányzati választások számos budapesti kerületben változást hoztak, ezeken a helyeken most lehetőség nyílik, hogy újragondolják az egyik legjelentősebb és legjövedelmezőbb gazdasági tevékenységüket, a parkolási rendszert, ami az elmúlt 25 évben számos önkormányzatot a tetejétől a talpáig korrumpált. Itt a lehetőség, hogy a parkolásból származó milliárdok végre a kerületi lakosok érdekét szolgálják, hogy a befolyt pénzt ne az egyes politikai pártokhoz ezer szálon kötődő, évtizedek óta Budapestből gazdagodó parkolási vállalkozók tegyék zsebre.

A 444 tanácsai, azoknak, akik nem szeretnék, hogy a maffia kipakolja a kasszát.

1. Nem kell több automata

Az önkormányzatok ne vásároljanak és ne telepítsenek egyetlen darab új parkolóautomatát sem! Ezek haszontalan, elavult páncélszekrények. Az autósok 75-80 százaléka már egyáltalán nem használja őket. Rohamosan nő azoknak az aránya, akik nem érmével fizetnek, hanem más elektronikus eszközökkel. Az automata a parkolási biznisz egyik rákfenéje, ami értelmetlenül az egekbe repíti a költségeket. Önmagában a szerkezetek is darabonként több millió forintba kerülnek, de ennél is drágább, hogy az utcákon autóval grasszáló stábnak folyamatosan üríteni kell őket, a beléjük dobált egyre soványabb összeget szállítani, majd egy erre kialakított helyiségben számolni és őrizni kell, utána újra szállítani. A kerületenként több száz parkolóórát pucolni, szalagozni, szervizelni, cserélni kell. A beszerzése és fenntartása, a köré fújt feladatlufi felemészti a bevételek javát. Összességében: pazarló, felesleges, csúnya, útban van.

2. Ami nem ellenőrizhető, azt ki kell dobni

Azokat az automatákat, amiken nincs távfelügyelet, tehát olyan elektronikus, elszámolási rendszer, ami valós időben figyeli és ellenőrzi a befizetéseket, le kell szerelni, ki kell vonni a forgalomból. Sok száz van belőlük a fővárosban. Ezek a gépek ellenőrizhetetlenek, szabályozatlanok. A beléjük dobált pénzzel nem túlzás azt állítani, hogy önbevallás alapján számolnak el a parkolási cégek.

3. Rossz a törvény, változtassák meg

A kerületi polgármesterek a közgyűlésben érjék el, hogy a főváros változtasson azon az elavult és káros rendeletén, miszerint a jegykiadó automatáknak a parkolóhelyektől 75 méteren belül elérhetőnek kell lennie. Ennek köszönhetően van teli szórva automaták ezreivel Budapest. Mivel a készpénzes fizetés folyamatosan csökken, a továbbiakban automaták helyett bőven elég volna egy információs tábla kihelyezése, amin a fizetéssel, a pótdíjjal kapcsolatos információk vannak kiírva és a telefonszámok, amikre mobiltelefonnal lehet sms-ben fizetni.

4. A kerületek a parkolójegyektől tartsák távol magukat

Nem az önkormányzatok hatásköre, de a jegyeket vagy meg kell szüntetni vagy törvényesíteni kell. Az előbbi volna a célszerűbb, ugyanis a jegynyomtatáshoz automata kell, miközben ma már jegy nélkül, rendszám alapján is ellenőrizhető, hogy fizetett-e az autós díjat vagy sem. De ha egy ideig még ragaszkodunk a jegyekhez, akkor ideje, hogy definiálják a parkolójegyet, határozzák meg a formai követelményeit, és kerüljön be az Áfa-törvénybe. Egyáltalán váljon a hazánkban ismert fizetést igazoló hivatalos dokumentumok közé, mert jelenleg csak egy fecni, egy gazdasági nonszensz, amire az egyik kerületben az van írva, hogy nyugta, a másikban meg per vár arra, aki nyugtának nevezi.

5. A mobilfizetés lehúzás

Nem csak az érmés fizetés vérzik ezer sebből, sajnos a mobilfizetés is rosszul járnak a budapestiek. A rendszer szuper volna, ha a monopolhelyzetben lévő Nemzeti Mobilfizetési Zrt. nem sarcolná duplán az autósokat. Egyfelől minden parkolásnál úgynevezett kényelmi díjat számol fel. Tehát egyedülálló módon, totál indokolatlanul ebben az iparágban az elektronikus fizetés jóval drágább, mint a készpénzes fizetés. Másodszor a mobillal befizetett összes parkolási pénz 10%-át lefölözi az elvileg nemzeti érdeket szolgáló Zrt. Ráadásul az egész sarcrendszer sérti az európai jogot. Ezt a bíróság is kimondta, csak itthon ez senkit nem érdekel. Ha ezt nem sikerül becsületessé tenni, akkor a fizetést minden kerületben kártyás rendszer felé érdemes terelni. Ezzel megkerülhető a drága Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és a kockázatos érmés rendszer is. Ez most a legbiztonságosabb és legolcsóbb megoldás. Nem véletlen, hogy ez a legkevésbé elterjedt Budapesten. Ennek kell a technikai feltételeit megteremteni.

6. Az ellenőrzést nem szabad kiszervezni

A törvény kimondja, hogy a parkolás ellenőrzése önkormányzati munka, pont úgy mint a közterület felügyelet, az utcaseprés és a parkgondozás. Akkor viszont ezt is végezze ténylegesen az önkormányzat, és ahogy alkalmaz köztereseket úgy alkalmazzon parkoló ellenőröket is, és ne szervezze ki a feladatot gyanús, számonkérhetetlen, feketén működő alvállalkozóknak. Pár budapesti kerületben ezt meglépték, és a tapasztalatok szerint saját kézben hirtelen töredékére csökkentek a költségek és a visszaélések.

7. Közösen fejlesszenek

A parkolás ellenőrzéshez szükség van egy szoftverre. Ez a szoftver egy adatbázis, amin az ellenőrök, egy telefon vagy PDA segítségével megnézetik, hogy a vizsgált autó rendelkezik-e lakossági engedéllyel, fizetett-e várakozási díjat vagy sem. Ezt a programot most méregdrágán adják az önkormányzatoknak. Miközben ez nem egy bonyolult rendszer. A főváros vagy a kerületek összefogva egy egyszeri beruházással olcsón lefejlesztethetnék. Ezzel milliárdokat spórolhatnának a budapestieknek.

8. A hosszútávú szerződés csapda

A parkolás Budapesten hagyományosan egy sötét biznisz. A szereplők ahhoz szoktak, hogy a politikával tisztességtelen külön alkukat lehet kötni, és azokat legalább egy ciklusra, de inkább kettőre be is lehet betonozni. A kerületek ne kössenek hosszútávú, ciklusokon átívelő szerződéseket parkolási vállalkozásokkal, mert ezek végül mindig olyan csapdának bizonyulnak, amiből nincs vagy csak nagyon komoly áldozatok árán van kiút.