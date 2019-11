Végre egy startup-találmány, ami nem totális hülyeség: a gép helyetted nyomkodja a nyomógombos zuhany gombját

Aki valaha egyszer is kénytelen volt nyomógombos zuhanyozóban szenvedni, az pontosan tudja, hogy nem létezik idegesítőbb dolog ennél az állítólag takarékos találmánynál. Ezt a gonoszságot szüntetné meg az a Flipper Grip fantázianevű magyar találmánya, amibe már 38 millió forintnyi kockázati tőkét fektettek be, és aminek most indult el az Indiegogo-kampánya.

A cucc egy olyan egyszerű, de állítólag igen jó tapadóképességű szerkezet, amit a csempére cuppantva az folyamatosan nyomva tartja a zuhanygombot, miközben azt is lehetővé teszi, hogy szappanozás/tusfórdőzés/samponozás közben elzárhassuk a vizet.



A gombnyomósegéd a jelek szerint igazi mikroluxuscikk lesz, hiszen a kis műanyagtárgyat az Indiegogo-oldalból kikövetkeztethetően 80 dollárért, azaz 24 ezer forintért tervezik piacra dobni.