A legoptimistább forgatókönyv szerint is drámaian meg fog emelkedni az óceánok vízszintje

A globális felmelegedés jóval drámaibb módon növelheti az óceánok vízszintjét, mint ahogy az a korábbi előrejelzésekben szerepelt - vélik ausztrál kutatók.

A szakértők felidézték: a Föld legutóbbi felmelegedési időszakában, több mint 100 ezer évvel ezelőtt mintegy 10 métert emelkedett a tengerszint. Egy ilyen változás messze felülmúlja a jelenlegi előrejelzéseket és katasztrofális következményekkel járhat az emberiség számára - mutatott rá tanulmányában az Ausztrál Nemzeti Egyetem kutatócsoportja.

A legutóbbi interglaciális, vagyis két jégkorszak közötti időszakban „a tengerszint akár három métert is emelkedett évszázadonként, így messze túlszárnyalta az elmúlt 150 évben tapasztalt, nagyjából 0,3 méteres szintemelkedést” - írták a kutatók, akik eredményeiket a Nature Communications című szaklapban mutatták be.

Az elmúlt egymillió évben a Földön váltakoztak a nagyjából százezer évnyi hosszú hideg periódusok - jégkorszakok - és a rövidebb, mérsékeltebb időszakok, mint amilyen a holocén (jelenkor) földtörténeti korként ismert utóbbi 11 500 év volt.

A tudósok szerint a Föld utolsó interglaciális periódusa alatt, 125-118 ezer évvel ezelőtt, amikor a hőmérséklet csak 1 Celsius-fokkal volt magasabb, mint ma, az óceánok vízszintje 10 méterrel emelkedett.

„Az üvegházhatású gázkibocsátás az elmúlt 200 évben olyan változásokat okozott a klímában, amelyek gyorsabbak és sokkal szélsőségesebbek, mit amilyenek a legutóbbi interglaciális időszakban tapasztalhatók voltak. Ez azt jelenti, hogy a vízszint legutóbbi emelkedésének aránya alapján tett előrejelzések alulértékelik azt, ami a jövőben történhet” - jegyezték meg a tudósok.

Az Antarktisznak nagy szerepe van a tengerszint változásában, jégtakarója gyors változásra képes a kutatók szerint. Az utolsó interglaciális periódusban az antarktiszi jégveszteség - mely a mai nap is zajlik - megváltoztatta a Föld óceánjainak körforgását - tették hozzá a szakértők. „Ez az északi-sarkvidéki régió melegedését okozta és felgyorsította a grönlandi jégolvadást” - emelték ki.

A jelenlegi becslések szerint a tengerszint 70-100 centimétert fog növekedni 2100-ra, a következő évtizedek üvegházhatású gázkibocsátásától függően.

„Ami feltűnő az elmúlt interglaciális periódusban, az az, hogy milyen gyorsan milyen magasra emelkedett a jelenlegi szint fölé a tengerszint” - írták a szakértők. Az ismeretek alapján feltételezhető, hogy a sarkvidéki jégtakarók olvadása sokkal drámaibban fogja befolyásolni a vízszintet, mint ahogyan azt a jelenlegi becslések tartják - tették hozzá. Fontos tényező, hogy a melegedés és a jégolvadás egyszerre történik mindkét sarkvidéken.

„Ez azt jelenti, hogy ha a klímaváltozás továbbra is változatlanul folytatódik, a Földön tapasztalt múltbéli drámai vízszintemelkedés csak kis ízelítő lehet abból, hogy mi várható a jövőben” - vonták le a következtetést.



(MTI/AFP)