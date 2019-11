Korszerű kazán gyűjtőkéményre: van megoldás!

Lakástulajdonosok, bérlők százezrei küszködnek évek óta kazáncsere-gonddal a magyar társasházakban. Azokban az épületekben ugyanis, ahol úgynevezett gyűjtőkéménybe torkollik a lakások egyedi fűtőberendezéseinek füstgáz-kivezetése, vagy mindenki lecseréli egyszerre korszerű és energiatakarékos kondenzációs kazánra a régi, zárt égésterű gépet - vagy senki.

Ezeket a régi gyűjtőkéményeket eredetileg arra számítva tervezték és építették meg, hogy az összes bele kötött fűtőkészülékből és vízmelegítőből vagy kombikazánból forró és száraz füstgáz érkezik. A hagyományos kazánoknál ez így is van. A korszerű és hatékony kondenzációs készülékek viszont igyekeznek kinyerni a hőt a füstgázból is, majd azt lehűtve nyomják ki a légkörbe, ventilátorral. Ez a nagy, 250 pascal körüli nyomással érkező, relatíve hideg légtömeg viszont megzavarja a gyűjtőkémény áramlását. A kéményre kötött zárt égésterű hagyományos kazánokban visszaáramlás keletkezhet, ami a kazán leállását eredményezheti. Ráadásul ez a hidegebb füstgáz kicsapatja a többi kazán melegebb füstjéből a nedvességet, az pedig csordogálni kezd a kémény falán, márpedig ezeket a régi kéményeket jellemzően erre az eshetőségre sem készítették fel (noha a magyar gyűjtőkémények

nagy többsége kondenzátum víznek ellenálló).

Társasházi kémények: egymásra utaltak a lakók Fotó: pixabay

Az optimális megoldás tehát, ha a lakóközösség szerez sok-sok pénzt, amiből egyrészt korszerűsítik a közös kéményt, másrészt mindenki megveszi a maga korszerű, hatékony, kis CO2-kibocsátású kondenzációs kazánját és hozzáigazítja a fűtési rendszerét is az új készülékhez. Ez a csere lakásonként úgy egymilliós tétel szokott lenni, ehhez jön még a kémény átalakításának több milliós közös költsége.

A magyar valóság viszont nem támogatja túl hatékonyan ezt a korszerűsítést. Az állami fűtéskorszerűsítési pályázatok, támogatások kerete nagyságrendileg eltörpül az igényekhez képest, a kormányzat által mesterségesen alacsonyan tartott gázárak mellett a magas beruházási költség pedig nem tud gyorsan megtérülni. Így sajnos reálisabb az a sokkal szomorúbb megoldás, hogy a lakók, ahogy döglenek be a régi kazánok, próbálják tákolgatni őket, vagy új, az EU-s hatékonysági előírásnak már nem éppen megfelelő és a legkorszerűbb készülékeknél sokkal pazarlóbb, több károsanyagot kibocsátó zárt égésterű hagyományos kazánt vesznek, amivel megmarad a magasabb fűtésszámla és a környezetkárosító magas emisszió is. Ez a kényszerhelyzet szülte meg azt a képtelen helyzetet is, hogy mivel az EU-ban az olcsó, hatékonytalan zárt égésterű hagyományos készüléket gyártani, forgalmazni már nem szabad, sokan Szerbiából, Ukrajnából hoznak ilyen, ott még legálisan árult kazánokat és illegális beszerelések, garanciához kötött kötelező éves bevizsgálások nélkül üzemelnek az országban új, de korszerűtlen kazánok ezrei.

A BIASI Recupera a Magyarországon kapható egyetlen olyan gázkazán, amely rendelkezik a gyűjtőkéményre kötéshez szükséges összes engedéllyel.

Ezt a problémát ismerte fel az olasz BIASI márka hazai képviseletét irányító Buczkó Tihamér. A cégvezető maga is mérnök, és úgy gondolta, hogy az anyacégnél az olasz anyavállalat évtizedes gyűjtőkéményes kazánfejlesztését felhasználva össze lehetne rakni egy olyan kazánt, amit be lehet kötni a gyűjtőkéménybe a többi kazán működésének megzavarása nélkül, és majdnem olyan hatékonyan képes működni, mint a legkorszerűbb kondenzációs kazánok. Az új készüléket megtervezték és el is készítették: ez lett a BIASI Recupera, melyben egy hőcserélő a lehető legtöbb energiát nyeri ki a füstgázból, de a szellőztetőventilátor nyomása és a kiáramló égéstermék hőmérséklete még nem befolyásolja a gyűjtőkémény működését. Az új kazán természetesen a gyűjtőkéményes társasházak igényeinek való speciális felkészítés mellett egy korszerű, energiatakarékos készülék. Képes akár 1:3 arányú modulációra, vagyis folyamatos kis teljesítményű üzemben is hatékonyan működik, miközben a lakásban a hőérzet megfelelő termosztát bekötése esetén sokkal jobb, mint a bináris működésű, vagy fűt-vagy nem fűt üzemben működő egyszerűbb kazánok mellett.



Rendes mérnökember rajzolva magyaráz: az interjú során alakult ki ez az illusztráció a hazai gyűjtőkéményes gázkészülék-helyzet megvilágítására

A BIASI Recupera jelenleg a Magyarországon kapható egyetlen olyan gázkazán, amely rendelkezik a gyűjtőkéményre kötéshez szükséges összes engedéllyel. A készüléket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem épületgépészeti laboratóriuma vizsgálta be, a méréseket a Katasztrófavédelem kémény-szakértői is hitelesítették.

A BIASI Recupera engedélyei, tanúsítványai persze nem jelentik feltétlenül azt, hogy biztosan problémamentes lenne a kazán telepítése, hisz az engedélyezési eljárásban a hazai viszonyokra jellemző módon városonként, kerületenként más és más szervezetek más és más szakmai elképzelés szerint bírálják el a terveket. Éppen ezért - mint egyébként bármiféle kazáncsere előtt - mindenképpen javasolt körültekintően megválasztani a kivitelezőt és az épületgépészeti tervezőt, valamint száz százalékig bebiztosítani, hogy a tervezett cserét biztosan átvegyék az érintett hatóságok. A BIASI csapatának természetesen már hatalmas tapasztalata gyűlt össze ezen a téren, így a tervezéssel és engedélyeztetéssel kapcsolatos ügyintézésben is lehet rájuk számítani.

Tanácsok kazáncseréhez

A BIASI szakemberei azt javasolják, bármilyen típusú lakásban is cseréli bárki bármilyen új kazánra régi fűtőkészülékét, mindenképpen tartson be néhány egyszerű alapszabályt: