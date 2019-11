Már jövő héten tárgyalhatja Kenderesi zaklatási ügyét a fegyelmi bizottság

Hivatalosan is megérkezett Dél-Koreából a Kenderesi Tamás ügyét lezáró végzés, úgyhogy az úszó hamarosan a Magyar Úszószövetség fegyelmi bizottsága elé állhat - írja a Nemzeti Sport.

A lapnak a hírt a szövetség is megerősítette. „Való igaz, már papír formában is megkaptuk az okiratot, amit eljuttatunk a Magyar Úszószövetség fegyelmi bizottságához, amelyet a jövő hétre össze is hívtak, ám Kenderesi Tamás meghallgatásának időpontja még kérdéses” – erősítette meg a Nemzeti Sport értesülését a Magyar Úszószövetség.”

Dél-Koreában azért indítottak augusztusban eljárást Kenderesi ellen, mert zaklatott egy nőt egy bárban. Saját bevallása szerint csak hozzáért a fenekéhez. A helyi bíróság pénzbüntetés kifizetésére kötelezte.

(via Index)