Valaki rasszista plakátokat rakott ki egy nyolcadik kerületi ellenzéki képviselőről

„Ha egy ló lehet konzul, egy majom is lehet képviselő”. Ezzel a rasszista szöveggel tettek ki plakátokat Camara-Bereczki Ferenc józsefvárosi ellenzéki képviselőről, aki októberben szerzett egyéni mandátumot.

A fotót Camara-Bereczki osztotta meg a Facebookon, azt írja, kettőt szedett le a Harminckettesek terénél és hármat a Blaha Lujza térnél, de Erőss Gábor képviselő is talált néhányat. A lap aljára megtévesztésből kutyapártos logót nyomtattak, Camara-Bereczki azt írta, „természetesen biztos, hogy nem a kutyák voltak”, amit a párt is megerősített.

A félig bissau-guineai származású Camara-Bereczkivel mi is interjúztunk, amikor bemutattuk, hogyan húzott be az ellenzék esélytelennek tűnő körzeteket is Józsefvárosban.