Lehet bissau-guineai vagy roma, ha ismerik a környéken, behúzzák rá az ikszet

Az ellenzék óriási meglepetésre megnyerte az önkormányzati választást a nyolcadik kerületben, ahol többséget szerzett a testületben is.

Szorosan, de behúztak két, különösen esélytelennek tűnő körzetet is: az egyik egy rossz hírű, nyomorgó negyed, a másik egy jómódú fiatalokkal, kispénzű romákkal és tősgyökeres nyugdíjasokkal teli környék.

Az ellenzék mindkét körzetben fiatal jelöltet állított, Camara-Bereczki Ferenc félig afrikai származású, Balogh Lajos pedig roma.

Kiderült, hogy szinte nulla politikai rutinnal is lehet sikereket elérni, ha valaki időt szán a bázisépítésre, és személyes kapcsolatot alakít ki a választóival. Vagyis olyasmit csinál, amit ellenzéki politikusok évek óta nem.

Csütörtökön kiderült, hogy a Fidesz újraszámoltatja a polgármester-választás szavazatait, és Balogh Lajostól úgy tudjuk, az összes egyéni körzet eredményét megtámadták.

„A muskátlitolvaj!” - kiáltotta egy józsefvárosi nyugdíjas nő, amikor meglátta az ajtóban Balogh Lajos „Pacit”, majd átöltelte. Emlékezett rá, hogy ő volt az a fiú, aki gyerekkorában muskátlit lopott az erkélyéről, hogy a nagymamájának vigyen belőle anyák napjára. „Látott engem felnőni” - mondta Balogh, akit tényleg mindenki „Pacinak” szólít, és aki vasárnap megnyerte az 5-ös számú egyéni választókerületet Józsefvárosban.

Balogh Lajos „Paci” Fotó: Halász Júlia

Az ellenzék sok olyan településen nyert az önkormányzati választáson, ahol kevesen tettek volna a győzelmükre, de talán mind közül a nyolcadik kerületi volt a legmeglepőbb, és az egyik legszorosabb is.

Pikó András úgy lett polgármester, hogy 269 szavazattal előzte meg Sára Botondot, Balogh pedig mindössze hét szavazatot vert fideszes ellenfelére, Gondos Juditra. Utóbbi 2014-ben került be a testületbe, miután a Kék Pont Drogkonzultációs Központ elleni tiltakozás élére állt, ezen kívül társasház-kezeléssel foglalkozik. A Csarnok negyed, ahol indultak, egy igazán sokszínű környék: laknak itt tősgyökeres józsefvárosi nyugdíjasok, kispénzű roma családok, jómódú emberek a nagykörút közelében és középosztálybeli fiatalok, akik az utóbbi években költöztek a kerületbe.

Fotó: Halász Júlia

Két kivétellel az összes egyéni körzetet az ellenzék nyerte, köztük a 10-est is, ahol Camara-Bereczki Ferencet indították. Ide tartozik a Magdolna és az Orczy negyed egy része, amelyek a városrehabilitációs programok ellenére is rossz hírű, szegény környéknek számítanak. Fideszes ellenfele, Kaiser József a helyi polgárőrség vezetője volt, aki a 2006-os választáson jutott először képviselői helyhez. Kettejük közt 41 szavazat döntött.

Miért indított az ellenzék egy félig bissau-guineai és egy roma jelöltet ezekben a körzetekben, és hogyan nyerhettek kipróbált fideszesekkel szemben, akikre többen szavaztak most, mint öt évvel ezelőtt?

Megkérdezni, mekkora az unoka

„Nagyon jól csinálta az ellenzék, hogy végigkopogtattak. Az meg, hogy bedobták a Kaiser szórólapját, hát...” - ingatta a fejét egy idősebb nő, aki éppen a Dankó utcai, földszinti lakásából hajolt ki, hogy a szomszédjával beszélgessen. Szerinte a józsefvárosi Fidesz abba bukott bele, hogy nem álltak szóba az emberekkel, nem igazán lehetett elérni az önkormányzatot, és még a lakossági fórumon sem kérdezhettek szabadon. Azt mondta, ő az egyetlen ellenzéki a házban, de a tűcsereprogram bezárásával például egyetértett, reméli is, hogy Pikóék ezt nem fogják visszahozni.

Camara-Bereczki Ferenc Fotó: Halász Júlia

„Azt próbáltam elérni, hogy házról házra legyen egy emberem, akiben megbízom, aki beenged, akit fel tudok hívni, és ismeri a lakók véleményét. A Dobozi utcában például volt egy alapemberem és több ismerősöm is, akik összegyűjtötték, milyen problémákat látnak maguk körül a szomszédok. Kiderült, hogy zavarja őket a szeméthalmozás, és hiányolnak az utcából egy kutyavécét. Ezt aztán beépítettem a programomba” - mondta Camara-Bereczki, aki Baloghgal együtt úgy látja, személyes jelenlét nélkül esélyük sem lett volna.



Ez persze önmagában nem kellene, hogy meglepő legyen, de

az elmúlt évek választásain sokszor pont az látszott, hogy az ellenzéki pártok országosan és helyi szinten is képtelenek voltak valódi bázist építeni, közel kerülni az emberekhez, és beszélgetni velük. „Mindig ügyeltem rá, hogy mindenkivel tartsam a kapcsolatot, legyen egy-két jó szavam, megkérdezzem, tudok-e segíteni, vagy hogy mekkora az unoka. És nem azért, mert be akarok nyalni, hanem mert tényleg érdekel. Szerintem az őszinteséget érezték meg rajtam, és ez nagyon sokat számít.”

Fotó: Halász Júlia

Eredetileg legalább háromszor el akart jutni az összes házba, de ez nem sikerült, egyszerűen nem volt rá idő. „Augusztus 24-től október 13-ig nem lehetett 200 házba háromszor bemenni. Korábban viszont nem tudtuk elkezdeni, mert addig nem volt ellenzéki megállapodás, és nyáron egyébként is alig találtuk otthon az embereket”.

Persze, hogy segítek kitölteni a kérvényt

Mindketten a nyolcadik kerületben nőttek fel, bár Balogh most éppen a külvárosban lakik, mert a feleségével képtelenek kigazdálkodni egy belvárosi albérlet árát. Ettől függetlenül sokan ismerik errefelé, sokféle civil szervezetben vett részt, csinált kisgyermek-játszóházat, ahonnan játékokat lehetett kölcsönözni, szervezett táncházat, és egy időben az első online roma tévénél, a DikhTV-nél dolgozott.

„Én nem készültem olyan tudatosan a kampányra, mint Feri, inkább a civil munkám miatt volt egy bázisom, amire építhettem.” Ahogy az elmúlt években ismertebbé vált, egyre többen írtak neki a Facebookon, hogy segítséget kérjenek az ügyes-bajos dolgaikban, köztük sok józsefvárosi is. „Olyanokkal jöttek, hogy segítsek például kitölteni egy kérvényt. Egy időben a lakásunk is átjáróház volt, ennek most lett meg a gyümölcse.”

Ez alapján sokat számíthatott, hogy éveken át személyesen voltak jelen, és amikor csak lehetett, a kampányban sem aktivistákat küldtek maguk helyett. Balogh szerint a körzetében élők több mint fele nem tudta, hogy eddig Gondos Juditnak hívták a képviselőjüket, de akik tudták is, többségében nem találkoztak vele.

Fotó: Halász Júlia

Ettől függetlenül tartott a választásoktól: „Azt éreztem, ha kések egy órát a kopogtatásról, amiatt fogunk elbukni. Reggel tíztől sötétedésig nyomtuk. Ahol volt lift, ott nem működött, úgyhogy végig lépcsőzni kellett. Legalább most már egy testrészem kisportolt” - nevetett. „Az utolsó másfél hétben már mentünk az utcán, és az emberek állítottak meg minket, nem fordítva”.

A Fidesz kicsit elbízhatta magát

„Mellbevágó érzés volt” - mondta egy Dankó utcai, Fidesz-szavazó nyugdíjas nő, amikor a vasárnap estéről beszélgettünk. Ő teljesen elégedett volt az eddigi vezetéssel, a házfelújításokkal és a tűcsereprogram bezárásával. Szerinte a fideszes politikusok kicsit elbízták magukat, de ő is azt hitte, elég lesz, hogy „minden fittül megy a kerületben”.

Fotó: Halász Júlia

A Fidesz beruházásokat, felújított tereket és a rend ígéretét tudta felmutatni a kampányban, ami sokakat meggyőzött. Camara-Bereczki szerint a kormánypárt helyi népszerűsége még mindig Kocsis Máté korábbi polgármesteren alapul, aki „egy szépreményű fiatal volt, de gyorsan egy mogorva, hatalmaskodó emberré vált”.

Kopogtatás közben előfordult, hogy egy-egy lakó elküldte őket, de a legtöbb Fidesz-szavazó hajlandó volt beszélgetni velük, ilyenkor gyakran szóba került a hajléktalankérdés. „Próbáltam arról az oldalról megközelíteni, hogy ezek az emberek nem bűnözők. Persze minden társadalmi csoportban vannak rossz fejek, akik nem tartják be a társadalmi normákat, de nekünk figyelnünk kell, hogy normális ellátórendszert működtessünk. És nemcsak a hajléktalanok miatt. Ez nem a rendről szól, az embereken segíteni kell, szolidáris Józsefvárost kell csinálni” - mondta Balogh.

Fotó: Halász Júlia

Andrea pont azért szavazott az ellenzékre, mert szerinte a Fidesz hatalomra kerülése óta nyomorban élő emberekkel van tele az utca, amin nem a rendpárti hozzáállás, hanem a szociális érzékenység segítene. Igaz, ő a kerület másik részén, a Népszínház utcában lakik, de a köztisztasággal is elégedetlen. „Ha nem így nézne ki az utca, Sára Botond nyert volna” - mutatott végig a Magdolna utcán, ahol a lépten-nyomon felbukkanó kutyapiszok miatt tologatja inkább babakocsiban a gyerekét. Ezek miatt úgy döntöttek a családdal, inkább elköltöznek, talán a 11. kerületbe.



Andrea Fotó: Halász Júlia

Balogh szerint a hajléktalanügyön túl „a fideszesek többsége azt is megkérdezte, miért van ennyi patkány. Ötkilós, döglött állatokat mutattak a pincékben, keresték az önkormányzati képviselőt is, de nem érték el. Én megmondtam, hogy nálam nem havi, hanem heti egyszer lesz fogadóóra, de telefonon és online bármikor elérnek”.

Megtölteni az üres lakásokat

A szegényebbeknél viszont a bérlakáskérdés volt a legfontosabb: meghosszabbítják-e a szerződésüket, lesznek-e felújítások. „Összkomfort nélküli lakások tömkelege van Józsefvárosban.

Elvárjuk, hogy a gyerekek jól teljesítsenek az iskolában, miközben januárban úgy kell kezdeniük a napot, hogy kint végzik el a dolgukat, és egy lavórban fürdeti őket az anyukájuk. Tőlük várjuk, hogy felzárkózzanak egy életszínvonalhoz. Én is így nőttem fel, és szégyelltem áthívni az osztálytársaimat, mert féltem, hogy ki akarnak majd menni vécére, és a sufniba kell menniük, ahová be voltak zsúfolva a szomszéd holmijai is”.

„Most azt tudtam mondani, hogy van 1200 üresen álló önkormányzati bérlakás, amiket fel fogunk mérni jogi és műszaki szempontból is. Ami azonnal költözhető, vagy kevés pénzből felújítható, azokra jövőre pályázatokat fogunk kiírni.”

Kezit csókolom, a Feri magyar!

„Szerintem biztosan sokat számított, hogy roma” - mutatott magabiztosan egy nő Camara-Bereczki plakátjára, nem messze a Kálvária tértől. Amikor meghallotta, hogy nem roma, hanem apai ágon bissau-guineai származású, igencsak meglepődött, majd nevetésben tört ki.

„Roma extrákkal!” „Sokan féltettek, hogy félig afrikai jelöltként indulok, de egy barátom előre szólt, hogy ezen a környéken még előnyöm is lesz belőle. És tényleg” - mondta Camara-Bereczki, akit a választók egyszer sem támadtak a származásával, legfeljebb a háta mögött tettek egy-két megjegyzést. „Egy aktivistámat megkérdezték, miért nem tudtunk »magyarabb kinézetű« jelöltet találni. Mondták neki, hogy »kezit csókolom, a Feri magyar!«”

Fotó: Halász Júlia

Balogh szándékosan épített is saját romaságára, ami szerinte utólag visszanézve is jól sült el. „Sok nem roma család fogadott azzal, hogy végre van egy roma ember, aki be mer egyáltalán kopogni, és vannak elépzelései a kerületről. Elment ezzel egy-két perc, aztán mindig tudtunk beszélgetni”.

Ehhez persze az is kellett, hogy ő maga hozza szóba a származását. „Általában egy poénnal kezdtem, és azt mondtam: »Ha szeretné, hogy legyen végre az önkormányzatban egy szimpatikus, napbarnított, egzotikus roma fiatalember, akkor szavazzon rám!« Szerintem mindkettőnknél fontos volt az is, hogy nem komolykodunk, hanem az utcáról jövünk. Felelősséget érzünk a közösség iránt, de el lehet velünk poénkodni. És a nyolcadik kerülethez, ha akarják, ha nem, hozzá fog tartozni a vidámság”.

Fotó: Halász Júlia

Érdekes módon inkább a romák felől tapasztalt előítéletet. „Én oláh cigány származású vagyok, a nyolcadik kerület pedig a muzsikus cigányok fellegvára. Nagyon sok cigány ember nem tudta eldönteni, hogy én melyik vagyok a kettő közül, és volt aki félt, hogy mi lesz, ha oláh cigányt választanak meg. Erre valaki javasolta, hogy tegyek fel egy videót a Facebookra, amin gitározom, és cigány nótát játszom. Aki addig ellenkezett, az odajött, hogy nem is zenélek rosszul”.

Szerinte ez csak azt bizonyítja, hogy Józsefváros mindig is sokszínű kerület volt, „még ha voltak is törekvések, hogy ez ne így legyen”.

„Van egy száma a régi Fekete Vonatnak, amiben az egyik sor úgy szól, hogy



»itt csak az lehet idegen, aki az is akar lenni«. És nekünk gyerekkorunk óta ez volt az elvünk, hogy itt tényleg csak az idegen, aki az akar lenni”.

A cikkhez megkerestük a két győztes jelölt fideszes ellenfelét is. Kaiser József eddig nem válaszolt, Gondos Judit pedig annyit írt, hogy megfellebbezte a választási eredményt. Csütörtökön kiderült, hogy más kerületekhez hasonlóan a Fidesz Józsefvárosban is újraszámoltatja a polgármester-választás szavazatait, és Balogh Lajostól úgy tudjuk, az összes egyéni körzet eredményét megtámadták).