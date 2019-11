Néhány lángoló kuka, két felborított autó, 33 letartóztatott a sárga mellényes mozgalom egyéves születésnapján

Egy éve indult a sárga mellényes mozgalom Franciaországban. A hivatalos vezetők nélküli, és a pártoktól független szerveződés egy éve minden szombaton tüntet valahol, a legtöbbször Párizsban. Népszerűségük csúcsán 300 ezer embert is utcára vonzottak, mostanra már jóval kisebb érdeklődés övezi demonstrációikat, ráadásul belső viták is megosztják őket.

Eredetileg a benzin környezetvédelmi adójának megemelése ellen indultak a tüntetések, innen a sárga mellény is, ami az autósok kötelező, fényvisszaverő felszereléséből jött. Hamar ennél összetettebb politikai követelések követték az áremelkedés elleni jelszavakat: az egyenlőtlenségek csökkentése, jobb szociális ellátás, és a tervezett nyugdíjreform megakadályozása.

Tüntetéseik sokszor durva erőszakba fulladtak: lángoló bankirodák, autók és rengeteg sérült maradt a csataterekké vált tüntetések nyomán, ahol a rendőrséget és a tüntetők radikálisait is brutális erőszakkal vádolták.

Jónéhány dolgot elértek közben: a benzin árát végül nem emelték fel, és növeltek bizonyos szociális kiadásokat, illetve számos tervezett reformot (amit a tüntetők megszorításnak értékeltek) elhalasztottak.

Párizsi utcakép a sárga mellényesek tüntetése után. Fotó: MUSTAFA YALCIN/Anadolu Agency

A szombati évfordulón két összetűzés is volt: a Diadalív környékén a rendőrök oszlattak egy kisebb csoportot, illetve Párizs déli részén egy bankfiókot támadtak meg Molotov-koktélokkal, itt autók és kukák is felborultak, elégtek, és a rendőrség vízágyút és könnygázt is bevetett, összesen 33 embert pedig letartóztattak.

Az egyéves mozgalom támogatói azt várják, hogy december 5-én új lendületet kapnak. Aznapra ugyanis a vasúti dolgozók általános sztrájkot hirdettek, és úgy tűnik, hogy a közszféra sok másik szakszervezete is csatlakozik hozzájuk, illetve kérték a diákok és a sárga mellényesek kiállását is.

Utóbbiak eddig hivatalos szervezetekkel nem működtek együtt, de most úgy tűnik, hogy sokan kimennek a szakszervezetek hívó szavára. Az 5-i tüntetések célja, hogy ismét elhalassza a kormány a régóta tervezett nyugdíjreformot. A felvonulások egyik jelszava "előre hozott nyugdíjat - Macronnak!" lesz.

A mozgalomban ismertté vált hangadók közül pedig többen is úgy döntöttek, hogy elindulnak a következő önkormányzati választáson, így első alkalommal hivatalos politikussá válhatnak néhányan a sárga mellényesek közül.