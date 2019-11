Műemléket bontanak a Várban, hogy beköltözhessen a Pénzügyminisztérium

A kormány Várba költözésének része az is, hogy a Pénzügyminisztérium visszakapja korábbi, Fellner Sándor-tervezte épületét, amit az 1901 és 1904 közti állapotnak megfelelően állítanak helyre. Ezzel azonban az a gond, hogy a második világháborúban megsérült épületet 1962-ben visszafogottabb formában állították helyre, egy emelettel alacsonyabb lett, eltűntek a túldíszített tornyok és tetőelemek is. Több szakember üdvözölte az átalakítást, mondván, így jobban beleillik az épület polgári környezetébe, és jobban érvényesül mellette a Mátyás-templom.

Éppen ezért bírálják most a kormány helyreállítási terveit, és válaszokat kért az UNESCO is, amivel, ha nem elégedett a Világörökség Központ, veszélybe kerület Budapest jelenlegi világörökségi védettsége is.

A másik probléma, hogy az épületben még akkor sem fér el a Pénzügyminisztérium 2 ezer dolgozója, ha eredeti formájában állítják helyre, ezért építeni kell egy új irodaszárnyat. A hvg.hu úgy tudja, a Hess András tér felőli emeletes Fortuna-ház mögötti udvar teljesen beépül egy nagy, négyzet alapú tömbbel. Itt volt egy műemléki védettségű levéltári tömb, ezt már lebontották, ennek helyén épülnek majd a hiányzó irodák.

Ezzel a kormány maradandó átalakítást végzett műemléki környezetben - írja a hvg.hu. A lapnak arról nincs információja, milyen magas lesz az új épület, tehát hogy mennyire tűnik majd fel a változás, az ezzel kapcsolatos kérdéseikre ugyanis nem kaptak választ az illetékes kormányszervektől.

V. Naszályi Márta I. kerületi polgármester azt mondja, ő újratárgyalná a kormánnyal a költözést, de megjegyezte, hogy az építkezést - ha már elkezdték - be kell fejezni, az épület nem maradhat félkész. Viszont a ráépítést és az új szárny felhúzását a polgármester szerint meg lehetne akadályozni.

„Lehet arról gondolkodni, hogy ennek az épületnek milyen funkciót adjunk, erről lehet egy társadalmi vita is, de az nem elfogadható, hogy csak azért legyen itt a PM, mert a történelem egy pillanatában is itt volt”



- mondta a hvg.hu-nak. A polgármester ráadásul úgy tudja, a minisztérium alatt mélygarázst is építenének, holott a Vár alatt védett pincerendszer húzódik. A minisztérium egyébként várhatóan 2022-ben költözne fel, V. Naszályi szerint azonban még a tömegközlekedés sincs megoldva, nem tudni, reggelente hogy megy majd fel 2000 dolgozó a Pénzügyminisztériumba, és délután hogy mennek majd haza. A Várat jelenleg kiszolgáló buszokra ugyanis ennyit plusz ember nem fér fel. (hvg.hu)