„A szüleim elmentek, és több napra bezártak minket egy sötét szobába”

Magyarországon évente nyolc-tízezer gyereket emelnek ki a családjából, ahonnan jó esetben nevelőszülőkhöz, rosszabb esetben intézményi ellátásba kerülnek. Ez gyakran az egész családot traumatizája, de a gyereket érintő elhanyagolás, az érzelmi, fizikai vagy szexuális bántalmazás miatt sokszor nincs más választás.

A hatóságok sok olyan esetben is közbelépnek, amikor a gyerek szerető közegben, de szegénységben nevelkedik. A törvény ugyan tiltja, hogy anyagi okokból, vagy akár a rossz lakáshelyzet miatt emeljék ki a gyereket, ez mégis elég gyakran megtörténik, hiába érné meg inkább segítséget nyújtani a szülőknek.

A közelgő Gyermekek Világnapja alkalmából az SOS Gyermekfalvak öt részes videókampányt indított a gyermekvédelmi rendszer működéséről, ami a 444-en is látható. Most az első három videót mutatjuk be, köztük azt, amiben a 21 éves Évi és a 29 éves Flóra saját példáján mondja el, hogyan kerültek az ellátórendszerbe.

Amikor egy gyereket elválasztanak a családjától, szinte biztos lehet benne, hogy nem ez lesz élete utolsó költözése. Sokan több, különböző gondozási helyet is végigjárnak, akár nagyobb gyermekotthonokat, 10-12 fős lakásotthonokat és nevelőszülői családokat is. A környezetváltozás minden alkalommal megterheli a gyerekeket, erről szól a második kisfilm.

A rendszerváltás előtt az állami gondozott gyerekek többsége óriási gyermekvárosokban élt, intézetszerű körülmények közt. Azóta ezeket nagyrészt felszámolták, és egyrészt kisebb intézményeket hoztak létre (és hoznak létre most is, amiért sokan bírálják a kormányt), másrészt a nevelőszülői ellátást próbálják bővíteni, ami a legközelebb áll egy szokásos család életéhez. Az SOS is ilyen nevelőszülői hálózatot tart fenn.