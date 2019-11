Miután a New York Times megírta, hogy a FedEx nem fizetett adót 2018-ban, a cég vezére nyilvános vitára hívta ki a lap kiadóját

A New York Times vasárnap írt arról, hogy 2017 és 2018 között a FedEx-nek sikerült a befizetendő adóját több mint 1,5 milliárd dollárról nullára levinnie. A lap cikke szerint a csomagküldő óriásvállalat azután könyvelhette el ezt a megtakarítást, hogy a cég vezére, Fred Smith személyesen lobbizott a Trump-kormánynál, hogy adócsökkentést érjen el, írja a MarketWatch.

A lap a pénzügyi jelentések alapján írt arról, hogy a 2018-as fiskális évben a FedEx egyszerűen nem fizetett adót, és legalább 1,6 milliárd dollárt megspórolt, miközben az elmúlt évtizedben több mint kétmilliárd dollárnyi szövetségi adót fizettek be.

Fred Smith Fotó: ALEX WONG/AFP

Az adócsökkentés célja elvben a vállalatok tőkebefektetési kedvének növelése volt, de a Times cikke szerint a FedEx 2018-ban kevesebbet költött ilyen befektetésekre, mint 2017-ben és idén egyelőre még a tavalyinál is kevesebbet költ, miközben az adózás elmaradása során megtakarított összeg egy jelentős része a részvényeseknél landolt.

A lap cikkére vasárnap este a FedEx vezérigazgatója, Fred Smith válaszolt egy közleményben. Smith elfogultnak és tényszerűen nem igaznak nevezte a cikket, anélkül, hogy megnevezte volna, pontosan mi nem stimmel a New York Times cikkében. Egyben ki is hívta a New York Times kiadóját, illetve az üzleti rovatának vezetőjét egy nyilvános washingtoni vitára. Mint fogalmazott, a vita szólhatna a szövetségi adótörvényekről, illetve a relatív társadalmi előnyeiről az üzleti befektetéseknek és a hatalmas, szándékolt előnyeiről mindennek az amerikai gazdaságra, főleg az alacsony keresetűek és a középosztály számára.

Smith ezen kívül arról is, hogy a NY Times 2017-ben egyáltalán nem fizetett szövetségi adót, míg tavaly is csak 30 millió dollárt, ami a bevételeiknek mindössze 18 százaléka volt és tavaly ők is visszafogták a tőkebefektetéseiket.

A Times részéről a lap szóvivője, Danielle Rhoades reagált, aki a Fast Company kérdésére írta meg, hogy a FedEx rendkívül színes válasza egyetlen állítást sem vitatott a cikkükből, amely mellett amúgy a lap továbbra is teljesen kiáll. Rhoades szerint Smith felhívása a vitára nyilvánvalóan egy trükk, amivel a cikk állításairól terelnék el a figyelmet.

A CNN közben arról ír, hogy az sem világos, hogy Smith honnan szedte a New York Times adózási mutatóit, ugyanis az általuk is megtekintett pénzügyi beszámolók szerint a lapot kiadó vállalat 2017-ben még 105,9 millió dollárt adózott, míg 2018-ban már csak 913 ezer dollárt, azaz a CNN szerint ez még erősebb illusztrációja lenne annak, hogy a nagyvállalatok milyen jól jártak a Trump-kormány adócsökkentéseivel.