A drogcsempészetet és a szervezett bűnözést kutatta, letartóztatták pénzmosásért

Pénzmosással vádolják a 73 éves Bruce Bagley-t, aki a University of Miami tanáraként évtizedek óta vizsgálja a drogcsempészetet és a szervezett bűnözést. Több tanulmányt és egy könyvet is írt a témában, ráadásul rendszeresen nyilatkozik is a sajtóban, a New York Times és a Bloomberg is megszólaltatta már.

Ahhoz képest, hogy szívesen kritizálja a szervezett bűnözés elleni küzdelmek haszontalanságát, most azzal vádolják, hogy 2,5 millió dollárnyi, venezuelai vesztegetésekből más más korrupciós ügyekből származó pénzt mosott tisztára az Egyesült Államokban, amiből 250 ezer dollár a saját zsebébe vándorolt.

A vád szerint Bagley először bankszámlát nyitott a saját cége neve alatt, majd tizennégy átutalást bonyolított le 2017 novembere és 2018 októbere közt. Az utalások Svájcból és az Egyesült Arab Emirátusokból érkeztek, ezek a számlák egy állítólagos élelmiszercég, valamint egy kolumbiai tulajdonban álló vagyonkezelő cég nevén voltak. A pénz 90 százalékát egy meg nem nevezett személyhez juttatta, a maradékot pedig megtartotta.

Miután tavaly októberben gyanús tevékenység miatt zárolták a számláját, decemberben nyitott egy újabbat, ahol két újabb utalást bonyolított le. Ha elítélik, Bagley akár 20 évre is börtönbe mehet.

A professzort 300 ezer forint óvadék ellenében kiengedték a bíróságról, ügyvédje pedig közölte, hogy teljesen meglepte őket a letartóztatás, és biztosak benne, hogy Bagley-t végül fel fogják menteni. (Bloomberg)