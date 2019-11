Az új józsefvárosi önkormányzat nem akarja bezáratni az Aurórát

Közleményt adott ki a VIII. kerületi, az október 13-i választás eredményeképpen ellenzéki vezetésű önkormányzat az Auróráról, azt írják, a helynek nem kell bezárnia. A közlemény azért fontos, mert a korábbi, fideszes többségű kerületvezetés többféleképpen is megpróbálta ellehetetleníteni a baloldal ideológiákkal szimpatizáló Auróra működését.

„Józsefváros önkormányzata a jövőben minden, a kerületben törvényesen működő közösséget egyaránt értékesnek tart és egyenlő bánásmódban részesít” - áll a Pikó András polgármester és Erőss Gábor alpolgármester-képviselő által aláírt dokumentumban. Tudatják azt is, hogy a választások után az akták közül megkerült az a kulcsfontosságú dokumentum, amely bizonyítja, hogy az Auróra Közösségi Ház bérleti szerződése érvényes. Ez volt az a dokumentum, amiről az előző, fideszes önkormányzat munkatársai azt állították, elveszett. Az önkormányzat most visszavonta a bírósági keresetét; az Aurórának tehát nem kell bezárnia.

„Józsefváros új önkormányzata nagy értékének tartja az Aurórát, amely közösségi házként, fontos ügyeket felkaroló civil szervezetek központjaként is működik, és működni fog a jövőben is. ahogy bármely más helyi közösség, úgy az Auróra is számíthat az önkormányzat partnerségére és védelmére bármilyen támadás is érje. Miután Józsefváros Önkormányzata biztosította az Auróra törvényes működésének jogi feltételeit, elmondhatjuk: az Auróra marad, a lakókkal folytatott párbeszéd folytatódik.”