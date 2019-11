Semmi sem lett a Szent Korona utánzatával beharangozott vágóhídból

2002 óta vezette az 1600 fős Jász-Nagykun-Szolnok megyei települést, Tiszatenyőt a fideszes Kazinczi István.

Októberben aztán Kazinczi is elbukott. Szinte örökös ellenfele, a 2010-ben és 2014-ben is induló Mező József lett az új polgármester.

Mező pedig most összeszedte és kiposztolta a település Facebookjára, hogy milyen adósságok terhelik a Tiszatenyőt. Tanulságos:

És a folytatás:

A tételek között felsorolt vágóhíd volt az, aminek az alapkövét 2017-ben a Szent Korona utánzatával, az alaptörvény kiadásának társaságában rakta le Boldog István.

Boldog István fideszes képviselő a Szent Korona utánzata és az Alaptörvény előtt lerakja a tiszatenyői baromfivágóhíd alapkövét 2017. május 18-án. Fotó: Boldog István/Facebook

Aztán együtt helyezték el az időkapszulát Kazinczi Istvánnal (jobbra).

A vágóhídra 200 millió forintot adott a belügyminisztérium, az önkormányzat ezt 10 millióval toldotta meg. Nyertest is hirdettek a közbeszerzésen. A 420 négyzetméteres vágóhídnak 2018 nyarától már üzemelni kellene. A beruházás azonban félbemaradt a telekrendezés körüli viták miatt és a kivitelezővel is vita robbant ki, ami miatt az önkormányzat ugyan feljelentést tett, de az államkincstárnak így is vissza kell fizetni 70 millió forintot január végéig.

A Szent Korona utánzat, az alaptörvény és Boldog István máskor is feltűnt már Tiszatenyőn, 2014-ben a képviselő testület alakuló ülésén például.

Kevésbé ünnepi, hogy a befulladt projektek listája.

Az önkormányzati épületek energetikai fejlesztésére is kapott támogatást Tiszatenyő. Az uniós pályázatra 139 millió forintot nyertek el, tavaly október végéig kellett volna végezni a munkákkal. Nemhogy nem lett kész a projekt, a támogatásnak csak egy része maradt meg, a fel nem használt összeg jelentős részét már célra költötték. A pénzügyminisztérium szabálytalansági eljárást rendelt el - írja az új polgármester, 120 milliót és a kamatokat feltüntetve a visszafizetendő sorban.



Nem fejeződött be a sertéstelep fejlesztése sem, itt 39 millió forintot kell visszafizetni. A járási hivatal a NAV-nak adta át behajtásra.

27 millióból épült volna öltöző a sporttelepen, szintén támogatásból. Itt is hirdettek győztest a közbeszerzésen, de a 2016-os projekt félbemaradt. 12 millió forintot kell visszafizetni január közepéig.

A Törökszentmiklóssal közös, azóta megszűnt Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ miatt is tartozik Tiszatenyő. Már akkor is elszámolási viták voltak, amikor még közösen vitték a boltot, Törökszentmiklós szerint Tiszatenyő nem fizetett rendesen. Most már szétváltak, de 7,6 millió forint követelést rendezni kell.

Az új polgármester szerint a településnek nincs forrása a fent felsorolt, összesen 250 millió forintos visszafizetésekre.



És kezdeni kellene valamit a 260 millió forintos Tiszatenyő-Törökszentmiklós bicikliúttal is. Itt valami minimális műszaki tartalmat produkálni kellene, hogy ne kelljen visszafizetni azt a támogatást is.