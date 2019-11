Szaván fogták a spanyol szövetségi kapitányt, vagyis kirúgták egy 5-0-ás győzelem után, mire kitört a botrány

Egy, a jól hangzó idézetek kedvéért összevissza beszélő edző, egy másik, érzéketlen tapló edző és egy legendásan ügyetlen fociszövetség közösen összehozták a világfutball utóbbi éveinek legvalószerűtlenebb botrányát, egyben személyes drámáját.



Egy olyan válogatott – a spanyol – körül tört ki tört ki edzőváltással és kötelező sajtótájékoztatón való meg nem jelenésel tarkított hiszti, amelyik veretlenül, 10 meccsből 8-at megnyerve (31 rúgott és csak 5 kapott góllal!) lett első Európa-bajnoki selejtezőcsoportjában.

Azt, hogy valami furcsa dolog készül a színfalak mögött, legkésőbb tegnap, vagyis hétfőn sejthette meg a foci iránt érdeklődő közönség, amikor Robert Moreno, a spanyol válogatott fiatal szövetségi kapitánya nem jelent meg a románok elleni 5-0-ás győzelem utáni sajtótájékoztatón.

Ma derült ki, hogy miért. Azért, mert szabályszerűen összeomlott, amikor a szövetség illetékesei hétfőn, a győztes meccs után, ott az öltözőfolyosón elárulták neki, hogy ennyi volt, leváltották, hogy az elődje, Luis Enrique visszavehesse a helyét, azaz visszaülhessen a kapitányi székbe. Moreno, akit mégcsak nem is figyelmeztettek arra, hogy a leváltását tervezik, állítólag azt mondta a játékosoknak, hogy Enrique és Rubiales, a szövetség elnöke elárulták és kihasználták őt.

A dráma előzménye az volt, hogy a minimális focistamúlt után már tizenéves korában edzősködni kezdő katalán Moreno majdnem tíz éve Luis Enrique segédedzőjeként dolgozott. Követte a főnökét Romába, mellete volt a Celta Vigónál, a Barcelonánál, majd végül 2018 júliusától kezdve a spanyol válogatottnál.

A Luis Enrique-Moreno páros sikeresen újraszabta az aranygeneráció kiöregedése után kissé széteső spanyol válogatottat, amely remekül kezdte az Eb-selejtezőit. 2019. márciusában azonba furcsa dolog történt: Luis Enrique a sajtó előtt nem részletezett okokból nem utazott el a Málta elleni selejtezőre, így Moreno lett a megbízott kapitány, aztán a következő két meccsen is. A hónapok óta eltűnt Luis Enrique július közeppén végül előkerült, és azzal a lendületel le is mondott, eddigi segédedzője pedig hivatalosan is átvete a helyét.

Csak augusztus végén derült ki, hogy miért mondott le Luis Enrique: ekkor halt meg rákban kilencéves kislánya, Xana. A tragikus hír bejelentése után pár nappal Moreno olyan nyilatkozatot tett, ami a foci iránt nem érdeklődők körében is népszerűvé tette.

Azt mondta ugyanis, hogy ő Luis Enriquét a barátjának tartja, a barátság pedig fontosabb mindennél, így ha korábbi főnöke a jövőben bármikor vissza akarna térni, akkor ő örömmel félreáll, visszaadja a székét és dolgozik tovább a segítőjeként.

A mostani botrányban az a legjobb, hogy pontosan ez történt, csak talán sokkal hamarabb, mint Moreno képzelte volna. Luis Enrique ugyanis nem volt tekintettel arra, hogy az Eb-re való kijutással hűséges segítője mekkora lehetőséget kapott, így alig öt hónappal a lemondása után már jelezte is a szövetségnek, hogy ő akkor most visszatérne. A szövetség pedig annyira nem volt diplomatikus, hogy az utolsó selejtező lejátszása előtt megsúgták Morenónak, hogy lécelhet. Ma pedig megérkezett a hivatalosan bejelentés, miszerint újra Luis Enrique a kapitány.

Moreno, aki a nyáron végül egyéves szerződést kapott, ami alapján némi joggal kalkulált úgy, hogy ha Luis Enrique valamikor vissza is térne, az Eb-n még ő irányíthat, a jelek szerint elhitte a szövetség elnökének, hogy alakuljanak bárhogy a dolgok, az Európa-bajnokságig tényleg ő lehet a főnök.

Spanyol cikkek szerint Luis Rubialesnek viszont – hiába Moreno kilenc meccsen elért hét győzelme, két döntetlenje és 29-4-es gólaránya – időközben megingott a bizalma a fiatal edzőben, akiről azt tartotta, hogy a tapasztalt játékosok bábja lett, így inkább gyorsan visszarakta a helyére Luis Enriquét.