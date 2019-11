Borkai kiszemelt utódja is bizniszel a Somogyi családdal

A polgármesterek ugyan válthatják egymást Győrben, de a jól bejáratott üzleti kapcsolatokat a jelek szerint ez nem érdekli. A Napi.hu cikke szerint Borkai kiszemelt utódja, Dézsi Csaba - civilben kardiológus, hobbiból meseíró - a Borkai-botrányba is belekeveredett győri üzletemberrel, a bukott polgármestert saját magángépén gyakran röptető Somogyi Jánossal közösen tervez piacra dobni egy konyhai mérleget.

A mérleget a Home by Somogyi márkajelzés alatt dobnák piacra. Az eszköz díszítő motívumai Dézsi Gerzson és Panka című mesekönyvének figurái. A termék bevezetéséről maga Dézsi számolt be még szeptemberben a Facebook-oldalán. "Karácsony előtt, ősszel a boltokba kerül a Gerzson és Panka Kalandjai designnal egy konyhai mérleg lányok és asszonyok és a konyhában járatos férfiak részére, a "Home by Somogyi" kollekció tagjaként, az ennek megfelelő kiváló minőségben" - írta.