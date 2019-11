Eh, eső :-(

Jó reggelt kívánok, már ha lehet ilyet mondani arra, ami jön. Nem akarom én nagyon bántani az időjárást, irjuk a javára, hogy legalább hideg nincs, már ha nem Encs környékén ébredtek, ahol fagy. Ezt a fagyzugos részt leszámítva amúgy országszerte jellemzően már most, hajnali 5:40-kor is 5-9 fok körüli hőmérsékleteket mérnek.

Sokkal jobb ennél ma már nem lesz. Délelőtt az ország délkeleti sarkát leszámítva csak 9-10 fok körüli hőmérsékletekre számíthatunk, a Viharsarokban akár 13 fok is lehet. Délelőtt még csak az ország nyugati és déli részén, délután már az ország keleti csücskét leszámítva mindenhol esni fog. A nyugati határvidéken nem is melegszik tovább tíz foknál a hőmérséklet, a középső és keleti részeken akár 13 fok is lehet, a Viharsarokban pedig akár 15 fok is.

A hét hátralevő részében csütörtökön még csapadékos időnk lesz, péntektől viszont már újra előbukkanhat a nap. A hőmérséklet ebben a szokatlanul enyhe, 10-15 fokos sávban marad továbbra is.