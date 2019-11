"Katasztrofális" a helyzet két ausztrál államban a bozóttüzek miatt

Az egyre melegebb idő és a felerősödő szelek miatt tovább romolhat a helyzet Ausztrália bozóttüzektől sújtott vidékein. Szerdára már két tagállamban, Dél-Ausztráliában és Victoriában is a legmagasabb, katasztrofális fokozatú vészhelyzetet rendelték el, és Tasmániában is romlik a helyzet.

A tűzvészben ezidáig több mint ötszáz lakóház semmisült meg a ritkán lakott ausztrál vidéken. Legalább hatan életüket vesztették.

A tüzek méretére jellemző, hogy kedden Sydney-t is füst borította, emiatt több tucatnyi esetben kellett mentőket riasztani légzési nehézségekkel küzdőkhöz.

Javulásra egyelőre remény sincs. Ausztráliában csak most köszönt be a nyár, de Dél-Ausztráliában már szerdán akár 45 fok is lehet, ehhez 90 km/h-ás széllökések társulnak. A szelek miatt tízezer háztartásban kapcsolták le az áramot, hogy a leszakadó vezetékek ne okozzanak újabb tüzeket. (Via BBC)