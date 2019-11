Füstbe borította Sydney-t az ausztrál bozóttűz

Sydney-ben is érezhetővé váltak az Ausztráliában elharapódzott bozóttűz hatásai, miután a szél óriási füstöt fújt a város fölé. A lakásokban is érezhető füstöt a fotókon is jól látni:

Fotó: PETER PARKS/AFP

Fotó: PETER PARKS/AFP

Fotó: PETER PARKS/AFP

A város egyes részein a légszennyezési határérték nyolcszorosát mérték, és veszélyesnek minősítették a levegőt. Azt tanácsolták az embereknek, hogy maradjanak otthon, ne nagyon mozogjanak, valamint asztmásokról szóló, elsősegélynyújtó tájékoztatókat is terjesztenek. A füst várhatóan napokig a város felett marad.

Október óta hatan haltak meg az új-dél-walesi bozóttüzekben, amit már most az ország történetének egyik legnagyobb tűzvészeként tartanak számon.

Ausztráliában rendszeresen előfordulnak nagy tüzek, de kutatók szerint a klímaváltozás miatt ezek még intenzívebbek, és tovább is tartanak. Tvaly nyáron megdőlt az országos melegrekord, 2018 és 2017 pedig Ausztrália történetének harmadik és negyedik legmelegebb éve volt. (BBC)