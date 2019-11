Másfél éve találkozott először Borkai szexfotóival a zsarolással vádolt egykori focista

Póczik József egykori válogatott focistát zsarolási kísérlettel vádolják a Borkai-ügyben.

A 444-nek adott interjújában tagadta a vádakat, de elismerte, hogy tavaly nyáron megfordult nála néhány, Borkai Zsoltot és Rákosfalvy Zoltánt ábrázoló, jachton készült szexfotó.

Ezeket átadta Borkainak, akit évtizedek óta ismer.

Aztán idén ősszel elkezdték pletykálni róla, hogy megzsarolhatta a polgármestert vagy az ügyvédet.

Póczik József Fotó: Halász Júlia

Többek közt egy volt válogatott focistát is előállítottak a hatóságok, mert azt gyanítják, hogy köze lehet Borkai Zsolt volt győri polgármester jachtos szexbotrányához. Erről a Nemzeti Sport számolt be kedden, még P. Józsefként emlegetve az illetőt, aki teljes nevén Póczik József, a Győri ETO egykori játékosa. Póczik 1974 és 1983 között tizennégyszer szerepelt a válogatottban, visszavonulása után edzősködött, a 90-es években egy rövid ideig a győri felnőtt csapatot is irányította.

Hétfőn reggel házkutatást tartottak Póczik győri lakásában, ahol digitális adathordozókat foglaltak le, majd Budapestre szállították, és gyanúsítottként hallgatták ki. Ügyvédje, Plenter Nándor elmondása szerint Póczikot zsarolási kísérlettel vádolják, állítólag tízmillió forintot kért valakitől, de nem tiszta, hogy Borkai Zsolttól vagy Rákosfalvy Zoltán ügyvédtől, aki szintén szerepelt a szexvideókon.

A 66 éves Póczik vallomást tett, de tagadja a vádakat. Szerdán interjút adott a 444-nek, az alábbiakat az ő és ügyvédje elmondása alapján írjuk.

Egy furcsa budapesti megbízás

Póczikot, állítása szerint tavaly júniusban telefonon hívta egy férfi, aki nem mutatkozott be, viszont arra kérte, hogy hozzon el egy borítékot Borkai Zsoltnak Budapestről. „A telefonom nem jelzett ki hívószámot, ő biztosan ismert engem, de én nem tudom, ki volt. Pedig biztosan emlékeznék a nevére, hála Istennek Cavinton még nem kell szednem.”

Fotó: 444/Magyar Jeti Zrt

Ettől függetlenül nem találta furcsának a dolgot. „Póczik urat nagyon sokan ismerik a városban, rendezvényekre is meghívják, mindenkivel tegező viszonyban van. Teljesen természetes, hogy ha el kell hozni valamit a polgármester úrnak a fővárosból, és úgyis útba esik, akkor megteszi az ember” - mondta Plenter.

Márpedig Pócziknak azon a hétvégén egyébként is Budapesten volt dolga, úgyhogy szívesen megállt a Novotel szállodánál, ahol a recepción egy lezáratlan, nevére címzett boríték várta. Már az autóban ült, amikor belekukkantott, és

5-6 fényképet talált benne, rajtuk Borkaival és Rákosfalvyval, amint szexpartin vesznek részt egy jachton. Póczik nem tudja biztosan, hogy ezek a képek ugyanazon a partin készülhettek-e, amikor az internetre felkerült felvételek is, mindenesetre fényes papírra nyomtatták őket, tehát „rendes” fényképeknek tűntek.

Amikor visszatért Győrbe, felhívta Borkait telefonon, majd találkozott vele a Belga sörözőben. „Borzasztóan meg volt rémülve, nagyon furcsának találta. Mondtam neki, hogy én megtettem, amire megkértek. Hálálkodott, hogy milyen rendes vagyok, leköteleztem. Kezet nem csókolt, de minden elhangzott, azt is megkérdezte, mennyivel tartozik. Kérdeztem, hogy ugye csak viccel, én csak szívességet tettem. Nem mintha nyalizni akartam volna, az nem az én stílusom. Elhoztam, átadtam, de egy forintról nem volt szó, nem fogadtam el pénzt” - mondta.

A háttérben Plenter Nándor, Póczik ügyvédje Fotó: Halász Júlia

Póczik és Borkai évtizedek óta ismerik egymást a sporton keresztül, régen rendszeresen összefutottak a tatai edzőközpontban is, ahol Póczik focistaként, Borkai tornászként fordult meg. „Köszöntünk, ha találkoztunk, kezet fogtunk, megkérdeztük, hogy van a másik” - mondta Póczik, aki ilyen-olyan győri rendezvényeken is sokszor összefutott a már polgármesterré választott Borkaival.

Idén augusztus elején mégis felhívta Borkait, hogy érdeklődjön, tényleg lesz-e munkalehetőség a DAC-nál. „Szó volt róla, hogy az önkormányzat megkapja a DAC-pályát. Én az ETO-nál voltam edző, de felmerült, hogy átmehetnék oda. Nem én kértem, ő ajánlotta még korábban. Erre amikor felhívtam, a szavamba vágott, és azt mondta, hagyjam békén, ők már fizettek, és letette a telefont. Pedig egy szóval sem említettem a képeket.”

Nálam ötven kilóval nehezebb, bika ember

Idén őszig nem is hallott újra a képekről, szeptember végén vagy október elején, még a botrány kirobbanása előtt azonban ismét jelentkeztek nála telefonon, további felvételeket kínálva neki. „Le voltam döbbenve, mondtam, hogy engem ez nem érdekel.”

Póczik elmondása szerint az egyik ilyen telefonhívás alkalmával éppen egy korábbi játékosa, egy nála 20-25 évvel fiatalabb férfi társaságában ült a presszóban. Mivel ez a férfi „ezer éve cimborája” Rákosfalvynak, felajánlotta Pócziknak, hogy majd beszél az ügyvéddel, aki már őt is sokszor kihúzta a bajból.

Fotó: Halász Júlia

Ez az illető egy személyes találkozót is összehozott hármójuk között. „Azt mondta, Rákosfalvy szeretne beszélni velem. Mondtam, hogy rendben van, de szerintem neki meg úgy állíthatta be, hogy én akarok beszélni vele. Megegyeztünk egy időpontban, bementem az irodába, ott ültek mind a ketten. Ekkor megkérdezte ez az illető, hogy akkor aláírom-e a papírt.”

Pócziknak, elmondása szerint fogalma sem volt, milyen papírról van szó. „Ekkor Rákosfalvy átvette a szót, azt mondta, őt nem lehet zsarolni. Mondtam neki, Zolikám, nem zsarolni jöttem. Ő egy nálam ötven kilóval nehezebb, bika ember, egy hazugság, hogy pénzt kértem volna tőle”. Póczik szerint a tegező viszony ellenére nem ismerik egymást közelről Rákosfalvyval. „Van egy sportboltunk, sokszor járt be oda vásárolni. Tudtam róla, hogy ügyvéd.”

Csak a nevemet adtam a DK-nak

Póczik három hete fordult ügyvédhez azért, mert elterjedt róla a városban, hogy megzsarolta a polgármestert. Sejtette, hogy ennek nem lesz jó vége, ezért felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, a megyei rendőrkapitányságon beszélt is „egy magas beosztású tiszttel”.

Plenternek ezek után azt mondták a rendőrségen, hogy az ügy a Nemzeti Nyomozó Irodához (NNI) került. „Póczik úr meg akart jelenni a hatóság előtt, és tisztázni akarta magát. Az NNI-nél azt ígérték, keresnek majd minket, ehhez képest hétfőn reggel hatkor kopogtattak védencem ajtaján.”

Fotó: Halász Júlia

Póczik elmondása szerint a pletykák miatt elvesztette az állását az ETO-nál, ahol novemberig a 13 éves korosztályt edzette.

Öt évvel ezelőtt a Demokratikus Koalíció színeiben az önkormányzati választáson is indult egyéni jelöltként, de azt mondta, nem is kampányolt, azt sem tudja, hány szavazatot szerzett. „Csak a nevemet adtam, ezen kívül nem érdekelt az egész, azóta sem jártam náluk. Szerintem abban a körzetben is bőven a Fidesz nyert.”

Most kezdeném el?

Plenter kérte a hatóságot, hogy adják át az üggyel kapcsolatos iratokat, de erre még nem került sor, 15 napjuk van rá. Amiatt nem aggódik, hogy a lefoglalt adathordozókon bármilyen gyanúsat találnának, már csak azért sem, mert Póczik „nem használ internetet”.

„Ha valaki megmondja, miért kerültem én képbe, az egy látnok” - mondta Póczik. „Nem haragosom egyikük sem, nem voltam ügyfelük, nem tartozom nekik. Nem tudom. Büntetlen előéletű vagyok. Most kezdeném el?”