Na, vajon melyik EU-tagállam akadályozta meg, hogy az EU elítélje az USA-t az izraeli telepek elismerése miatt?

A magyar külügyminiszter utasította az ország diplomatáit, hogy akadályozzák meg bármely, a megszállt Ciszjordániában létesített illegális izraeli telepekkel kapcsolatos bármilyen EU-s állásfoglalást, írja a Times of Israel, amely szerint Magyarország azt már megakadályozta, hogy az EU egységesen ítélje el az Egyesült Államokat, amiért több évtizednyi diplomáciai hagyományt felrúgva egyoldalúan elismerje a telepek létezését.

A Times of Israel szerint Németország és Franciaország ezért kénytelen volt önállóan elítélni az amerikai lépést.

A lap értesülései szerint a magyar diplomácia már azelőtt megfúrta az elítélő nyilatkozatot, hogy annak egyáltalán egy vázlatát köröztették volna a tagállamok között. Szijjártó értesüléseik szerint ugyanis már ez előtt egyértelművé tette, hogy Magyarország meg fog vétózni minden ilyen állásfoglalást.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter hétfőn jelentette be, hogy az Egyesült Államok a továbbiakban nem fogja magától értetődő jogsértésnek tekinteni azt, hogy Izrael a megszállt területeken létesít telepeket. Pár órára rá Federica Mogherini közleményben reagált. Mivel nem volt rá felhatalmazása, nem ítélte el, de még csak nem is nevesítette az Egyesült Államokat, csupán jelezte, hogy az EU álláspontja szerint továbbra is nemzetközi jogba ütközik az, ha megszállt területeken létesítenek telepeket, mivel az akadálya a béke és az évtizedek óta szorgalmazott kétállami megoldás elérésének.

A Times of Israel névtelen forrásokból értesült Szijjártó vétójáról, azt hivatalosan egyelőre nem erősítették meg. A lap ugyanakkor jelezte, hogy Magyarország akadályozta meg annak elítélését is, hogy az Egyesült Államok az elvben megosztott Jeruzsálemet ismerte el Izrael fővárosaként.