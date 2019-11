Olyan csodapasszt adott Alli, ami felér egy Puskás-díjas szupergóllal

José Mourinho edzői visszatérése nemcsak azért lett emlékezetes, mert a Tottenham idegenben 3-2-re megverte a West Hamet, hanem mert ezen a meccsen adta Dele Alli az idény talán legszenzációsabb gólpasszát. A középpályás egy lendületes kontratámadás közben a balszélen kapott passzt, de rosszat, kicsit maga mögé, így, mivel mint említettem, a kontra lendületes volt, a labdáért visszanyúló Alli elesett. Ez sem akadályozta meg viszont abban, hogy a hátán fekve tökéletes ütempasszt sarkazzon a felfutó Szon elé. Íme:

Még közelebbről:

Ha ennyi lett volna, az is cikket ér, de Szon utána ráadásul tökéletesen adta be, Lucas Moura meg ügyesen bepöckölte, így gól is lett a dologból, ami az alanti videó 29-dik másodpercétől nézhető meg: