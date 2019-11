Összeverte a betörőt a 82 éves testépítő nő New Yorkban

„A rossz házat választotta a betöréshez” – mondta el egy helyi rádióadnak a 82 éves Willie Murphy, aki megverte azt a 28 éves férfit, aki be akart törni hozzá a New York államban lévő Rochester-beli otthonába.

„Egyedül vagyok, öreg vagyok, de tudod mit? Kemény vagyok”, tette még hozzá Muprhy, aki a mai napig lejár edzeni és rendszeresen súlyt is emel.

Muprhy elmondása szerint a férfi erőteljesen kopogott az ajtaján, és azt kiabálta közben, hogy rosszul van, hadd menjen be. Az idős nő ekkor felhívta a segélyhívó számot, de a férfit nem engedte be a házába. Erre a férfi betörte az ajtót, mire Murphy megragadta a közelébe eső első tárgyat, egy apró vaslábú asztalt, és elmondása szerint kezelésbe vette vele a férfit. Olyannyira, hogy az asztal el is tört.

Murphy ezután ráugrott a férfira, sampont öntött az arcába, és egy seprűvel is ütlegelte. Majd megpróbálta kirángatni a házból, de ez nem sikerült, a férfi túlságosan nagydarab volt. „Ütöttem, ütöttem, ütöttem a seprűvel” – mesélte Murphy, aki szerint a férfi valószínűleg megörült, amikor megérkeztek a mentők.

Muprhy szinte mindennap lejár amúgy a helyi YMCA-ba edzeni, elmondása szerint 100 kilót tud felhúzni. (Guardian)