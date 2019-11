A hölgyek látványa kiváltott némi csodálkozást

Nem is tudom, hogyan fogjak hozzá. Valahol végül is örömteli, hogy a 21. század második évtizedének végére már Magyarországon is eljutottunk odáig, hogy egy mentőautó akár kizárólag nőkből álló személyzettel is munkába indulhat - 129 ÉV UTÁN ELŐSZÖR ❗️ , hogy a Facebookon közzétett közlemény üvöltő megfogalmazását idézzem. Valahol meg ugyanennyire elszomorító, hogy ez olyan léptékű történés hazánk életében, amiről érdemes külön beszámolni.

Arról meg talán ne is beszéljünk, hogy a közlemény fogalmazója valószínűleg még a 19. század boldog békeidőiből csodálkozott rá a jelenségre. "A hölgyek [argh!] látványa [anyád!] ugyan kiváltott némi csodálkozást [hogy a rosseb egyen meg!] egy-egy helyszínen, a munkában tanúsított összhang azonban mindenkinek például szolgált" - írta.