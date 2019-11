Ez nem oké, boomer

Gyurcsány Ferenc két hétig bírta tartani a szoft-trash vonalat Youtube-csatornáján.

Az eddigi videókban általában olyan súlyú kérdésekről tájékoztatta nézőit, mint hogy Mi a kedvenc filmje, mi a hobbija, illetve hogyan született a kígyók kígyóznak. Erről a korszakról Szily László a napokban közölt műelemzést (sőt, igazit!), a hétvégén pedig Dancsó Péter is részletesen foglalkozott vele.

Bár néhány politikai témájú videó korábban is volt, az igazi fordulat most jött el, valahogy így:



Senki:

Egyáltalán, abszolút senki:

De úgy értve senki, hogy még KDNP-szavazóból is több van ennél:

Gyurcsány Ferenc: Mi történt 2006 őszén? - Ti kérdeztek, Feri válaszol S01E12

Gyurcsány elérkezettnek látta az időt, hogy a 2006 őszi eseményekről tájékoztassa a Youtube nézőit a Csöcsök és segg illetve a Megtanultam 4 PERCIG visszatartani a lélegzetemet! című videók között.

A videó talán legkülönlegesebb vonása, hogy a legelső mondatában, konkrétan a második szónál leplezi le önmagát.

2006, nézzék...

- keződik a videó, mire Baby Yodaként kerekedik el a szemünk.

NÉZZÉK??? NÉZZÉK???

A „vicces videóbetétek”, a „Ti kérdeztétek”, a „Már saját magát mémeli a faszi” korszaka után újra magázódunk, Ferikém? Gyurcsány ebben a pillanatban már nem a trashpolitikus, aki az iróniát kihasználva próbál visszamászni a kommunikációs hátsó bejáraton, hanem újra ott ül Balatonszárszón, az ATV stúdiójában és a DK szeánszokon a lecsiszolt politikai bullshit világában, és olyan, mintha egy perc sem telt volna el 2006 óta.

És utána sem dilis betétek következnek, hanem drámai zongoraaláfestés, és a legklasszikusabb panelek „Magyarország egyik legőszintébb, legtisztességesebb, drámaibb beszédéről”, majd 2006 őszéről:

„Volt ott egy politikai puccskísérlet, provokálták a rendőröket.”

„Talán éppen azok, akik most hatalmon vannak.”

Annyit azért elismer, hogy a rendőrség „nem jól kezelte”, mert nem volt felkészülve. De Feri szerint összességében a vízválasztó, hogy ki az, aki elhiszi Őszöd és 2006 igazságát (majd egy hosszú bejátszás következik egy idős szavazóról, aki semmi rosszat nem tud mondani róla) és van, aki ezt hazugságnak és rendőrterrornak fogja tartani (majd egy bejátszás következik Bede Zsoltról, mintha mindenki, akinek kritikája van 2006 őszéről, olyan lenne, mint ő.)

„Tisztességesek voltunk és maradtunk” - zárja a videót Feri, és világos lesz: ebben a témában ne várja senki, hogy felülemelkedjen önmagán.

A végére hadd vegyem fel a How do you do, fellow kids sapkámat:

és üzenjem a fiatalságnak:

Hello skacok, 2006 őszéről ajánlom inkább a volt indexes Bodoky Tamás könyvét, a Túlkapásokat. Ő volt az, akit akkor még nagyon szeretett a Fidesz, mert feltárta a kormány ügyeit, most meg már ügynöknek tartják, mert a mostani kormány ügyeit tárja fel.