Ifjabb Knézy Jenő újra bebizonyította, hogy a magyar sportkommentátornak nincs párja

Mindig a futballközvetítések ünnepe, ha ifjabb Knézy Jenő köszön be a helyszínről. Ő a saját bevallása szerint sem az a fajta riporter, aki különböző adatokkal fárasztja a nézőket. „Nem akarok túlinformálni, a hangulatot, a mérkőzést akarom átadni” - foglalta össze az ars poeticáját a tavalyi focivébé előtt.

És ifjabb Knézy állja a szavát, mert valódi információt valóban nem ad át, a prekoncepcióit viszont nem fél megosztani a nézőkkel, amik aztán végigkísérik a meccset, alig zavartatva attól, hogy mi történik tényleg a pályán. Az állandóan magas színvonalat segít fenntartani, hogy eseménytől, játékosoktól, csapatoktól teljesen függetlenül folyamatosan 30-40 éves panelekben beszél, így a zsuga után vetődő hálóőröknél is jobban röpködnek a „jó kapusnak szerencséje van, szokták volt mondani”, kifejezések megállás nélkül. Ki tudna vitatkozni azzal, hogy a „Barcelona az a Barcelona”?

Szerencsére a szerdai Barcelona-Dortmund BL-meccsre is őt küldte a köztévé. Ifjabb Knézy gyorsan túl akart lenni azon, mit olvasott össze a meccsről. Ha tippelni kéne, ez az egy cikk volt az. Knézy jó hosszan elővezette, hogy Messi, Suarez és Griezmann játéka nem passzol össze, Griezmann ebben a felállásban szenved. Közben már öt perce ment már a meccs, a hangulatátadás kissé háttérbe szorult a szakmázás mögött.

„A Griezmann, Messi Suarez trió istenigazából soha nem lesz fönt együtt a pályán. Vagy ha együtt is fönt van, akkor sem lesz ez igazi” - mondta az 5. percben ifjabb Knézy.

Griezmann közben - Knézyt is meglepve - nem is volt a pályán, a kispadon ült. A francia támadó a 26. percben állt be, miután Dembele megsérült. Ezután jöhetett volna a Knézy-tétel bizonyítása a gyakorlatban, ehelyett hat perccel később már a Barcelona vezetett két góllal, majd Suarez és Messi után Griezmann is gólt lőtt.

Mit lehet ilyenkor mondani? Hát azt, amit a trió harmadik gólja után ifjabb Knézy: