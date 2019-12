A frászt hozta a London környékén élőkre a brit Királyi Légierő

A Királyi Légierő egy Typhoon vadászgépe a légierő coningsby-i támaszpontján. Innen szállt fel az a két vadászgép is, ami hangrobbanásával felverte az alvó Londont. Fotó: PHIL NOBLE/AFP

Hatalmas dörrenésre riadtak London egyes részein és a város északi elővárosaiban vasárnapra virradóra. A BBC-nek nyilatkozó Janet Hertfordshire-ből például azt hitte, hogy a kazánja robbant fel, vagy fa dőlt a házára. "Kipattantam, körbenéztem, aztán ki az ablakon, de minden rendben volt. Aztán szobáról szobára végigjártam a lakást repedések után kutatva a falakon és a plafonon" - mesélte.

Végül még egy zseblámpát is magához vett, hogy a kertben mászkálva a háza tetejét is megvizsgálja.

Nem volt egyedül, mármint annyiban nem, hogy a robajt mások is hallották, még ha nem is kezdtek azonnal módszeres statikai vizsgálatba saját otthonukban. Logan Dean színművész a Twitteren remélt választ a kérdésére, hogy más is hallotta-e a nagy durranást és a lökéshullámot. "Utána hangos repülőzajt is hallottam, talán csak egy hangrobbanás volt" - írta, meg is fejtve a jelenség okát.

Tényleg ez történt. Kiran Topan felvételén hallható a robaj, amit valóban hangrobbanás okozott.

Mint kiderült, a Királyi Légierő két Typhoon vadászgépe száguldott a hangnál is sebesebben London felett, miután a légiirányítás riasztotta őket, mert egy gép nem reagált a hívásaikra.

A London közeli Coningsby támaszpontjáról felszálló vadászgépeknek a legritkább esetben engedélyezik ezt, csak és kizárólag vészhelyzeti riasztáskor. Most pont ez történt, a gépeknek a lehető leghamarabb el kellett érniük a gépet, amivel megszakadt a rádiókapcsolat.

Az a vészhelyzet amúgy hamar megoldódott, a gép nem sokkal később felvette a kapcsolatot a légiirányítókkal. A londoni rendőrség pedig negyven perccel a dörrenés után már a Twitteren tájékoztatta a közvéleményt a történtekről. "Aggodalomra semmi ok" - írták. (Via BBC)