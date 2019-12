Igazán vakmerő megoldás, hogy az új Puskás Arénában nem védi háló a pályát a bedobálásoktól

„Remek hangulat volt, de meg kell említenem, hogy az egész meccsen különböző tárgyak repültek felém, érmék, flakonok, mogyoró. Ha mindent összeszedtem volna, kijött volna belőle egy vacsora” - nyilatkozta még a szeptemberi magyar-szlovák Eb-selejtező után Martin Dúbravka, a szlovák válogatott kapusa. Akkor még nem volt kész a Puskás Aréna, a meccs a Groupama Arénában volt, ahol a játéktér és a szurkolók tábora között van háló.

Szurkolók a háló mögött Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Mint a szlovák kapus beszámolójából is kiderül, a háló sem fog fel minden, de azért legalább nagyobb dolgokat - féldisznót, talicskát, robogót - nem lehet a pályára dobni. Ha még sűrűbb lenne a védőháló, az már zavarná a kilátást.

Az azóta átadott új Puskás Arénában viszont nemhogy a legalább a poharakat felfogó szűrő, de semmilyen háló sincs. Ami az Uruguay elleni megnyitón nyilván nem rejtett semmiféle kockázatot, nagyon békés hangulatú meccs volt. De rögtön a második meccs már egy magyar-román lehet március 31-én, amennyiben a magyar válogatott túljut Bulgárián, a románok pedig Izlandon a Nemzetek Ligája rájátszásának első körében. Merészen optimista hozzáállás, hogy ha ez a meccs valóban összejön, akkor egy csendes, nyugodt, baráti sportrendezvény lesz, integető, és nem dobálózó nézőkkel.

A hatalmas Puskás Arénát elnézve simán lehet, hogy azért nincs háló, mert annak kifeszítése komoly műszaki megoldást igényelne, 50 méter magasról kellene lelógatni, és több ponton megtartani. A megnyitó után megkerestük a Magyar Labdarúgó Szövetséget, hogy

végleges megoldás-e, hogy a tábor és a pálya között nincsen háló?

olyan felfokozott hangulatú meccseken, mint egy magyar-román vagy magyar-szlovák nem túlságosan optimista megoldás ez?

műszakilag megoldható lenne a háló vagy az ötven méter magas tetőről lelógatva ez nehezen kivitelezhető?

Az MLSZ most válaszolt. Ebből nem derül ki egyértelműen, hogy lesz-e háló vagy sem, illetve ha szándék lenne rá, akkor műszakilag megoldható-e egyáltalán. A válasz szó szerint így hangzik:

„Természetesen az első mérkőzés után még bizonnyal nem beszélhetünk végleges megoldásokról. Az MLSZ és az építtető, üzemeltető a közeljövőben értékeli a megnyitó és az U21-es mérkőzés során összegyűjtött tapasztalatokat, és csak ezután várható, hogy az Ön által felvetett – egyébként jogos - kérdésre is megnyugtató választ tudjunk adni. A felvetett műszaki probléma is valós, de erre is csak a szakemberekkel történő konzultáció után tud választ adni az üzemeltető.”

Persze meg lehet próbálni hatni a szurkolókra, hogy ne dobálják a szlovák/román kapust. De a drukkerek edukációjában eddig látványosan sikertelen volt az MLSZ. Az elmúlt hat évben három zártkapus meccset volt kénytelen vívni a válogatott. 2013 márciusban éppen a románokat fogadtuk világbajnoki selejtezőn nézők nélkül, mert az előző nyáron egy Izrael elleni barátságos meccsen a magyar szurkolók egy része antiszemita jelszavakat skandált. A következő zártkapus büntetést (2018 szeptember, Görögország elleni Nemzetek Ligája meccs) azért kapta a válogatott, mert éppen egy magyar-román Eb-selejtezőn, 2015-ben a szurkolók egy része kifütyülte a román himnuszt, időnként cigányozott, vagy a „ki nem ugrál, büdös román, hejj, hejj”-t skandálta, ugrálva. És most októberben is volt egy fizető nézők nélkül megrendezett Eb-selejtező (Azerbajdzsán ellen), mert a magyar szurkolók a szeptemberi, Szlovákia elleni meccsen cigányoztak, szarszlovákiáztak és kifütyülték a szlovák himnuszt. (Ez a szokás kölcsönös a román és a szlovák szurkolókkal.)

Ezen kívül szinte minden meccsen bünteti valamiért az UEFA vagy a FIFA a magyar szövetséget, hol azért, mert Cristiano Ronaldót homoszexuálisnak nevezik a szurkolók, hol azért, mert rongálnak a stadionban és gyalázzák az ellenfelet (mint Szlovákiában, amiért a következő hazai meccsen egy szektort kellett lezárni Wales ellen) vagy pirotechnikai eszközök használata miatt. Amikor hosszú idő után kijutott nagy tornára a magyar válogatott, a 2016-os Európa-bajnokságon is büntették az MLSZ-t amiatt, mert az első, Ausztria elleni meccsen pirotechnikát használtak a szurkolók, a második, Izland ellenin pedig több drukker be akart mászni a pályára, verekedtek biztonságiakkal és rendőrökkel.

Az MLSZ nem győzi hangoztatni, hogy Magyarország már visszaesőnek számít, ezért a rasszista rigmusok, más nemzet szidalmazása, vagy az előírások be nem tartása miatt a nemzetközi szövetségek akár már súlyosabb büntetéseket is kiszabhatnak, és a zártkapus meccsek után már pontlevonás vagy a selejtezőkből való kizárás következhet, ez egyáltalán nem hatott például a szlovákok elleni szeptemberi meccsen. Így aztán elég merész kísérletnek tűnik a háló nélküli Puskás Aréna.