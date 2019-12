Nagy erőkkel vert szét egy tüntetést a kínai karhatalom Kantonban

Hongkong után immár Kínában is zavargások robbantak ki. Mindössze száz kilométernyire Hongkongtól Kanton (Kuangtung, Guangdong) tartomány egyik városában, Venlouban robbantak ki zavargások, százak tiltakoztak egy nagy krematórium tervezett építése ellen.

A pénteken kirobbant összecsapásokban a beszámolók szerint tucatnyian megsérültek, a hatóságok legalább száz tiltakozót vettek őrizetbe. A kiszivárgott felvételeken - a kínai cenzúra igyekszik minden felvételt eltávolítani a közösségi felületekről - látszik, hogy a karhatalom nagy erőket mozgósított az elégedetlenkedők leverésére, a krematórium ellen tüntetők ellen gázt is bevetettek, de kövekkel is dobálták, és botokkal is verték a tiltakozókat.

A tiltakozók petárdákkal viszonozták a tüzet, és legalább egy autót felborítottak. A tiltakozók egyike egy rendkívül udvarias transzparenst tartott a feje fölé, aszerint "Wenlou lakói nem értenek egyet".

"Az egész város tiltakozik. A kormány pedig erőszakot vetett be, hogy elnyomja" - nyilatkozta a Guardiannek egy neve elhallgatását kérő helyi lakos, aki szerint a rendőrök öregeket és fiatal diákokat is megvertek. "A rendőrök olyanok, mint a veszett kutyák, mindenkit megvernek, akit csak látnak. Hát hol a jog? Hol az erkölcs?" - háborgott a szemtanú.

A Guardian beszámolója szerint Kínában nem szokatlan, hogy helyi beruházások ellen kisebb tüntetéseken tiltakozzanak, de a venloui tiltakozás pont egy olyan időszakban robbant ki, amikor a hatóságok a hónapok óta tartó hongkongi tiltakozások miatt eleve feszültek, mert attól tartanak, hogy a demokráciát követelő tüntetések Kínára is átterjedhetnek. Kína nagy részén, ahol az állami média befolyása gyakorlatilag teljes, ugyan a többség elítéli a hongkongi tiltakozókat, de pont Kantonban ennél zavarosabb a helyzet. Ott sokaknak vannak rokonaik Hongkongban, így megértőbbek az ottani tiltakozókkal.

Ráadásul a venloui tiltakozók is hasonlóan élik meg a helyzetet, mint hongkongi társaik. Úgy érzik, elsősorban azért kényszerülnek tiltakozni, mert a helyi hatóságok nincsenek tekintettel a véleményükre, és úgy vélik, hogy a karhatalom indokolatlan brutalitással lépett fel tiltakozásukkal szemben. "Ha nem kergetnék zsákutcába, ki választaná azt, hogy egy sziklába verje a fejét" - fogalmazta meg ezt egy venloui tüntető. (Via The Guardian)