Négy góllal kikapott a magyar női kézilabdaválogatott a spanyoloktól

Spanyolország simán legyőzte Magyarországot a női kézilabda-vébén a japán Kumamotóban. Fotó: Jamamura Hirosi/MTI/MTVA

Vereséggel folytatta szereplését a tokiói világbajnokságon a magyar női kézilabdaválogatott. A magyarok kimondottan rosszul kezdték a spanyolok elleni meccset, az ellenfél a hatodik percben már 4:0-ra vezetett. A magyarok szövetségi kapitánya, a dán Kim Rasmussen hiába kért időt, a helyzet még romlott is. A magyar csapat végül 11:5-ös spanyol vezetésnél váltott lendületet, és zárkózott fel 14:12-re, hogy aztán egy újabb összeomlás után öt gólos hátrányban vonuljon el a szünetre.

A második félidőben sem változott semmi, a sok hibával játszó magyar csapat nem tudott felzárkózni - pedig közben Bíró Blanka hatalmas formában védett, 16 perc alatt 9 lövést is megfogott. A vége így is négy gólos vereség lett: