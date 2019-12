Németh Szilárd százezres menekülthullámtól tart

Összehívja a parlament Bevándorlás-ellenes Munkacsoportját, jelentette be vasárnapi sajtótájékoztatóján Németh Szilárd. A honvédelmi államtitkár ezt azzal indokolta, és most szó szerint idézem, hogy

"[a]zt a helyzetet, amely Magyarország déli határánál, amely egyben, szeretném hangsúlyozni, hogy schengeni határ is, azt a helyzetet, ami ott kialakult, aminek tanúi lehetünk most már folyamatosan, hetek óta, de az elmúlt két hétben egyre több újdonságot is megtudunk arról, hogy hogyan ostromolják a migránsok a magyar határt és hogyan próbálják meg leküzdeni azokat a védelmi berendezéseket, technikai berendezéseket, hogy próbálják meg kijátszani a határőrizeti feladatokban részt vevő rendőröket és katonákat, egyre több olyan eset... információink vannak, hogy a mindannyiuk előtt is látunk, most már nem csak a kerítésen átmászva, nem csak a földön, már a föld alatt is megérkeznek az országba, két ilyen föld alatti alagutat is felfedeztek a határőreink".

Tehát ezért.

Vagyis, ha jól értem, amiatt a két, épphogy csak soványember-szélességű alagút miatt, amit a határőrök az elmúlt két hétben fedeztek fel. Az egyiket minden bizonnyal tényleg menekülők használhatták, legalábbis a rendőrök a közelben 44 külföldit tartóztattak fel. A magyar-szerb határ térségében amúgy kiterjedt csempészhálózatok működtek a kilencvenes években, amikor az akkori Jugoszláviát nemzetközi embargók sújtották, akkoriban több ilyen csempészalagút is épült.

Németh ennek apropóján arról is beszélt, hogy "csaknem százezer migráns" gyülekezik a Nyugat-Balkánon, és bár "egyelőre még rendezett a helyzet", szerinte már "a 2015-ös nagy válsághoz kezd hasonlítani" a helyzet.

És bár a kormány 2015 óta azt kommunikálja, hogy sikerrel védte meg az ország határait a bevándorlóktól azzal, hogy kerítést épített, Németh szavai alapján most mégis aggódni kell, mert ha most valakik "nekieresztik a magyar határnak" a migránsokat, "abból nagy baj lehet". (Via MTI, Németh Szilárd Facebook oldala)