Pontott tett karrierje végére a brit Aposztrófvédő Társaság

Feladja szélmalomharcát a brit Aposztrófvédő Társaság. A szervezetet 2001-ben alapította az egykori újságíró, John Richards azzal a céllal, hogy erőnek erejével is megvédjék a brit helyesírás szabályai szerinti központozást, de most pontot tettek a harc végére. "A tudatlanság és a lustaság győzött" - mondta a 96 éves Richards.

"Mi, és világszerte rengeteg támogatónk minden tőlünk telhetőt megtettünk, de a a modern időket jellemző tudatlanság és lustaság nyert" - írta, hozzátéve, hogy ma már "egyre kevesebb szervezet és személy törődik az aposztróf helyes használatával az angol nyelvben".

Pedig olyan szépen indult a kezdeményezés. Richards saját bevallása szerint 2001-ben, amikor megelégelte, hogy állandóan ugyanazokat a hibákat látja mindenhol, abban a reményben indította a társaságot, hogy csak talál még egy fél tucat embert, aki hasonlóan érez. "Nem találtam fél tucatot. Ellenben azután, hogy a kesergésem egy országos lapban is megjelent, egy hónapon belül több mint ötszáz támogató levelet kaptam, és nemcsak Nagy-Britanniából, hanem Amerikából, Ausztráliából, Franciaországból, Svédországból, Hongkongból és Kanadából is". (Via The Guardian)