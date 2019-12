Batman meghunyászkodott, a DC Comics írtja a Twitterről a képet, ami nem tetszik Kína urainak

Jó nagy slamasztikába kavarta magát a DC Comics, miután a kínai hatalom nyavalygása hatására elkezdett letörölni az internetről egy ott gyorsan terjedő képkockát a december 11-én megjelenő The Dark Knight Returns: The Golden Child című képregényéből.

A képen Batman egy Molotov-koktélt hajít éppen "A jövő fiatal" felirat előtt. A felirat amúgy magára a történetre vonatkozik, az új képregényben mutatkozhat majd be a szuperhősök új generációja, köztük a címben is emlegetett Aranyifjú (Golden Child), Johnathan Kent, Gotham legújabb megmentője is.

Persze az áthallás is egyértelmű: Hongkongban hónapok óta lázonganak, főleg a fiatalok a kínai hatalom ellen, amely szerintük a város demokratikus hagyományait fenyegeti. Ezért is reagáltak ennyire érzékenyen a kínai cenzorok, akik előtt meghajolva a DC Comics elkezdte törölni a képet.

Ezzel persze azonnal magukra is szabadították az ellenoldal és a rajongók haragját is.

(Via Quartz)