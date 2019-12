Bíráik mellett tüntettek a lengyelek több nagyvárosban

Szolidaritást a bírákkal, hirdeti transzparenség egy krakkói tüntető. Fotó: Artur Widak/NurPhoto

Több ezer lengyel vonult utcára az első téli fagyokban vasárnap este Lengyelország száznál is több városában, hogy támogassa a kormány támadásával szemben a független bíróságokat. A kormányzó szélsőjobboldali PiS hatalomra kerülése óta igyekszik saját igényeire szabni a lengyel igazságszolgáltatást, emiatt az Európai Unió már meg is indította az ország ellen a 7. cikkely szerinti eljárást, mely során akár ország EU-s jogait felfüggeszthetik.

A demonstrációk szervezői szerint a száznál is több tüntetésen bírák és ügyvédek is részt vettek, a legnagyobb demonstrációt pedig a varsói igazságügyi minisztérium előtt tartották.

A tiltakozók közül sokan vonultak EU-zászlóval, és "Szolidaritás a bírákkal" táblákkal.

A tüntetőket most egy konkrét eset is mobilizálta. A kormány a múlt héten felfüggesztette állásából Pawel JHuszczyszyn bírót, aki meg merte kérdőjelezni egy kormánybarát bíró kinevezését, akit persze tiltakozása ellenére is kineveztek. Juszcsyszyn maga is felszólalt a varsói tüntetésen: "Felszólítom bírótársaimat, hogy ne hagyják magukat megfélemlíteni, őrizzék meg függetlenségüket és legyenek bátrak" - mondta. (Via BBC)