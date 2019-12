Leszedte az Amazon az auschwitzi haláltáboros karácsonyfadíszeket

Az Auschwitzi Emlékmúzeum tiltakozásának hatására az Amazon webáruház több, a karácsonyi szezonban árusított ajándéktágyat is levett a kínálatából. Ezeket külső partnerek árulták az Amazon piacterén.



A múzeum felháborodott reakcióját olyan árucikkek váltották ki, mint a haláltáboros kerámia karácsonyfadísz "Krakkó, Lengyelország" felirattal:

illetve felirat nélkül, de harang alakú díszen:



az ugyanezzel a képpel díszített sörnyító hűtőmágnes:



és az Auschwitz II-Birkenau haláltábor vasúti kapujával díszített fadísz:



De létezik szerelmi zálognak kinéző bizsu is ezzel a mintával:

valamint a marhavagonos karácsonyfadísz:



és halátáboros-őrtornyos egérpad:



Ezek a kerámia fadíszek egyébként egy szuvenírsorozat részei, amiket a világ legkülönbözőbb városainak ismert épületeiről készült fotók díszítenek. A gyártó egy Jollin Travel Gifts nevű cég.



Miután az emlékmúzeum több twitben is beszámolt a morbid árucikkekről, az Amazon gyorsan eltávolította azokat az oldaláról, a CNN-nek pedig azt nyilatkozták, hogy minden elárusító partnerüknek be kell tartania a piactér szabályait, aki pedig megszegi ezeket, azokkal szemben fellépnek és végső büntetésként akár teljesen ki is zárhatják őket az oldalon való árúsításból. Ebben az esetben - egyelőre - csak magukat az árucikkeket szedték le, az eladók maradhattak.