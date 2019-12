Még mindig tart az évszázad nyomozása a letelepedési kötvényes cég irodájában történt betörés ügyében

Az LMP-s Demeter Márta érdeklődött írásban a belügyminiszternél, hogy „hol tart a nyomozás az Arton Capital sérelmére elkövetett betörés ügyében”, amire Pintér Sándor röviden azt válaszolta, hogy

„a büntetőeljárás jelenleg is folyamatban van, annak lezárásáig nem áll módomban tájékoztatni az ügy részleteiről.”



2017-ben írtunk arról, hogy gyilkossági ügyeket nem kezel úgy a rendőrség, mint ezt a betörést.

A magyar letelepedési kötvényeket Afrikában és az arab országokban forgalmazó Artonhoz 2017. április 7-ről 8-ra virradó éjszaka törtek be ismeretlenek, a cégtől több mint fél milliárd forintot vihettek el. A tolvajok a letelepedési biznisz érzékeny adataihoz is hozzáférhettek, az RTL értesülései szerint egy szervert is elvittek.

Akkori forrásaink szerint szabályos legendák keringtek arról, milyen erőket mozgatnak meg az ügyben: például

ezernél is több ember járt kihallgatáson a rendőrségen,

úgy tűnik, hogy mindenkit behívtak, aki április 7-ről 8-ra virradó este és éjszaka az Arton belvárosi irodájának környékén járt.

A cég kormányközeli kapcsolatai között említhető, hogy